La Municipale "visita" casa Di Maio e sequestra aree del terreno del padre

Accertamenti da parte della Polizia municipale di Mariglianella, in provincia di Napoli, all'interno di una proprietà di Antonio Di Maio, padre del vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio.

Le verifiche degli agenti sono state avviate intorno alle 10 e sono ancora in corso i rilievi da parte del personale dell'ufficio tecnico. Al vaglio della Municipale alcuni manufatti presenti all'interno di un terreno al civico 69 di Corso Umberto.

Dopo lo scandalo degli operai impiegati a nero nella ditta del padre del vicepremier gli agenti hanno finora apposto i sigilli a delle aree dove erano stati depositati dei rifiuti inerti. Lo ha confermato il comandante della municipale al termine del sopralluogo a cui ha partecipato insieme a tre agenti, ad un responsabile dell'ufficio tecnico comunale e di un rappresentante della famiglia Di Maio.

Lo stesso ufficio sta ancora effettuando delle verifiche sugli immobili.

La notizia della visita dei caschi bianchi era già stata annunciata nel corso della giornata. Ad accogliere la stampa stamane c'erano anche diversi sostenitori di Di Maio che hanno intimato ai giornalisti di allontanarsi. In molti si sono schierati con il vicepremier definendo anche "l'orgoglio della nostra nazione".

Intanto dopo l'inchiesta delle Iene sui presunti casi di lavoro nero nell'azienda del padre, Luigi Di Maio ha pubblicato alcuni documenti online, tra cui il contratto che lo legava all'azienda del padre e lo stipendio da manovale. Il segretario della Cgil Susanna Camusso chiede di mandare gli ispettori del lavoro, ma questo aprirebbe un conflitto d'interessi.

"Nemmeno il più incallito camorrista si è visto un drone che girava di fronte casa eppure è successo a noi... una famiglia tranquilla, perbene e unita". Così su Facebook Elena Di Maio, zia del vicepremier Luigi Di Maio.

"Non potendo attaccare l'onestà, la trasparenza e il coraggio di un giovane Ministro che restituisce soldi, che lavora incessantemente per trovare soluzioni per tutti e non per pochi, che si fa in quattro pur di mantenere gli impegni presi con i suoi elettori... ecco partire la macchina del fango contro la sua famiglia pur di screditarlo, di appannarlo, di fiaccarne lo spirito".