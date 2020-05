Sfiducia Bonafede, il giorno della verità: la diretta dal Senato

E' il giorno della verità per il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Al Senato ha avuto inizio la seduta che porterà al voto delle mozioni di sfiducia nei suoi confronti, presentate da Più Europa e dal centrodestra unito, con Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. La votazione avverrà dopo la risposta del Guardasigilli, mentre l'esecutivo rimane appeso ad un filo: se la mozione di sfiducia dovesse passare, si aprirebbe una crisi di Governo.

Sfiducia Bonafede, la diretta dal Senato

Sfiducia Bonafede, Mirabelli: "Dalle mozioni niente di utile per gli italiani"

"Quali sono le ragioni della sfiducia a Bonafede? Nulla di utile per la giustizia o gli italiani". Lo ha detto Franco Mirabelli, in aula al Senato. "Noi siamo contro le mozioni, un evidente tentativo dell'opposizione di usare un tema delicato come la giustizia per far cadere il governo. La strumentalità è evidente quando ci sono senatori del centrodestra che votano o hanno firmato mozioni contrapposte e inconciliabili", ha spiegato il vice presidente dei senatori del Pd. "L'opposizione che in momento tanto grave per il Paese sceglie la strada della sfiducia è senza argomento, preferisce tentare di logorare il governo piuttosto di aiutare per risolvere i problemi dei cittadini. Non credo si questo che serve al Paese", ha detto Mirabelli sottolineando tra le altre cose che "non c'è stato nessuno svuotacarceri, nessuna liberazione, smettiamola con la propaganda, ma problemi gravi nel funzionamento del Dap e di chi lo ha guidato" e che "non abbiamo ragione di dubitare delle risposte date dal ministro" sul caso Di Matteo.

Sfiducia Bonafede, Giarrusso: "Ha tradito gli italiani"

"Certamente lei è una persona perbene e nessuno lo può negare. Ma siamo qui per esaminare tutto il suo operato da ministro. Lei ha tradito 11 milioni di cittadini che ci avevano mandato in Parlamento per combattere la mafia. E quel segnale era impersonato da un simbolo, Di Matteo, sbandierato in campagna elettorale come destinatario di importanti incarichi", mentre "il ministero è stato consegnato a una banda di amici di Palamara". Lo ha detto in Aula, rivolgendosi al ministro Bonafede, il senatore ex M5S Mario Giarrusso, durante la discussione della mozione di sfiducia nei confronti del guardasigilli. "Le persone perbene si dimettono di fonte a questi disastri", ha rimarcato Giarrusso.

Sfiducia Bonafede, Paragone: "Non confermerà la fiducia"

"Non le confermerò la fiducia, dico quello che diceva Aristotele 'Platone mi è amico, ma la verità di più". Così il senatore Gianluigi Paragone, parlando in Aula, nel corso del voto di sfiducia nei confronti del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. "Sono con Di Matteo senza se e senza ma, ancora oggi non è chiaro perché Basentini fu scelto al Dap, e Di Matteo non c'è andato", ha detto nel suo intervento il senatore ex M5S, tornando sulla vicenda della mancata nomina di Di Matteo al Dap.

Sfiducia Bonafede, Pepe: ''Ministro delle scarcerazioni allegre''

"Lei è il ministro delle scarcerazioni allegre". Così il senatore della Lega, Pasquale Pepe, presentando in Senato la mozione del centrodestra. "Lei ministro - ha aggiunto il leghista - non ha saputo far fronte alle rivolte spaventose, con 6mila detenuti coinvolti, 14 morti per overdose e 40 agenti feriti, per questo chiediamo la sfiducia". "Lei ha scritto la pagina più buia della realtà carceraria italiana, lei ha nominato un capo del Dap che dovrebbe avere alto profilo e competenze, invece ha nominato Basentini che non ha competenze né carcerarie, né di antimafia, lei deve assumersi la responsabilità di questa nomina", ha detto ancora.

"E non ha preso nessuna strategia per proteggere innanzi tutto gli agenti carcerari dal rischio del virus", ha detto ancora Pepe, che poi ha ringraziato "Massimo Giletti che ha raccontato con coraggio la verità agli italiani", riferendosi alla vicenda Di Matteo. "La sfiducia al ministro Bonafede significa la sfiducia al governo, un motivo in più per votarla, gli italiani ve ne saranno grati, colleghi", ha concluso.

Sfiducia Bonafede, Bonino: ''Chiediamo le dimissioni''

"Chiediamo le sue dimissioni, ministro, non perchè è sospettato ma perchè non vogliamo un ministro della Giustizia che sia rappresentante della cultura del sospetto". Sono le parole con cui Emma Bonino ha illustrato in Senato la mozione di sfiducia. "Della malattia della giustizia lei è il sintomo e non il rimedio, se rimarrà a via Arenula contribuirà a farla diventare cronica diffondendo la paura della giustizia", ha aggiunto Bonino. "A chi mi dirà che non si può sfiduciare il ministro senza mettere a rischio il governo, mi limito a ricordare che qui oggi si discute di altro. E cioè di quale politica per la giustizia serva all'Italia. Se la continuità del governo dovesse significare la continuità della politica della giustizia, signor ministro, io inviterei tutti a considerare che l'Italia non ne avrebbe nessun giovamento", ha detto ancora. "Non può essere l'unica risposta 'non si può far cadere il governo'", ha evidenziato.

Sfiducia Bonafede, Pellegrini: ''Il ministro che questo Paese meritava''

Pellegrini - "Lei è il ministro che il Movimento 5 Stelle sognava, che questo paese meritava e che questo governo sostiene con forza". Sono le parole con cui il senatore grillino Marco Pellegrini ha aperto il suo intervento. "La sfiducia alla quale alcune forze politiche la stanno sottoponendo è l'attacco ad un nuovo modello di paese, più vicino ai cittadini, più equo, più solidale. Forte con i potenti e giusto con gli ultimi e gli indifesi. Lei fino ad oggi si è dimostrato un ministro capace di affrontare con coraggio, determinazione e risolutezza problemi lasciati irrisolti dai suoi predecessori per decenni", ha aggiunto.

Sfiducia Bonafede, Rosato: "Governo cambi rotta"

"La mozione di sfiducia non l'abbiamo presentata noi. La discussione sulla giustizia non nasce oggi ma da prima. La deriva giustizialista non è compatibile con la nostra Costituzione". Così il presidente di Italia Viva, Ettore Rosato, parlando a 'L'aria che tira' della mozione di sfiducia nei confronti del ministro Bonafede, in discussione in queste ore al Senato. "Per noi sulla giustizia bisogna cambiare rotta", ha sottolineato.