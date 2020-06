Vittorio Sgarbi portato via di peso dalla Camera, ecco il motivo (video)

"Chiedo una commissione parlamentare di inchiesta per la nuova tangentopoli: Palamaropoli". Un intervento di fuoco quello pronunciato dal deputato Vittorio Sgarbi nell'aula della Camera durante l'esame sul dl giustizia. Il critico d'arte si è scagliato "contro la criminalità di magistrati che fanno l'opposto del loro lavoro, peggio dei criminali".

Sgarbi portato via di peso dalla Camera, la cronaca dei fatti

Parole applaudite da parte dell'Aula, ma che hanno suscitato anche reazioni assai critiche, a cominciare da quelle di Giusi Bartolozzi, di Forza Italia, magistrato. "Sentire da un collega che la magistratura tutta è mafiosa, a me fa inorridire". "Non era tutta", ha replicato Sgarbi che poi ha alzato particolarmente i toni, tanto da portare Mara Carfagna, presidente di turno dell'assemblea, dopo vari richiami, ad espellerlo dall'aula stigmatizzando le parole "inaccettabili contro Bartolozzi, contro di me" e le donne in generale.

Sgarbi però si è rifiutato di uscire e ha iniziato a cambiare posto. Da qui l'intervento dei commessi di Montecitorio che lo hanno portato via dall'aula di peso.

"L'onorevole Sgarbi - ha spiegato la vicepresidente Carfagna - ha pronunciato parole irripetibili nei confronti dell'onorevole Bartolozzi e anche della presidenza. In quest'Aula il rispetto reciproco penso che sia dovuto. Non dico soprattutto quando si tratta di una donna, però ascoltare in quest'Aula degli insulti e delle offese ripetute nei confronti di una donna, credo che sia inaccettabile e credo che tutta l'Aula dovrebbe unirsi alla solidarietà nei confronti dell'onorevole Bartolozzi. Per quanto riguarda le parole pronunciate nei confronti dei magistrati, l'onorevole Sgarbi se ne assume la responsabilità, non c'è da parte della presidenza il dovere di stigmatizzarle".

Si attende ancora la replica del diretto interessato.

Vittorio Sgarbi espulso dalla Camera, i video

Ennesima, inaccettabile provocazione di #Sgarbi in parlamento. Zero rispetto per le istituzioni, offese inaccettabili alla magistratura e insulti sessisti a una donna che ha una opinione diversa dalla sua. Vi sembra un comportamento adatto per un parlamentare della Repubblica? pic.twitter.com/SEHWAa1IYf — Marco Di Maio 🇪🇺🇮🇹 (@marcodimaio) June 25, 2020

Dopo bagarre scoppiata a @Montecitorio per dure parole di Sgarbi verso la magistratura e le pesanti offese verso la collega Bartolozzi, la Presidente @mara_carfagna chiede ad assistenti parlamentari di allontanarlo. La resistenza passiva di @VittorioSgarbi è visibile nel video. pic.twitter.com/upauwpNXKt — Patrizia Prestipino (@patriziaprestip) June 25, 2020