Sgarbi si dimette da sindaco di Sutri: "Mi candido a Sirmione"

Vittorio Sgarbi ha deciso di lasciare il ruolo di sindaco di Sutri, in provincia di Viterbo, per candidarsi come sindaco di Sirmione, nel bresciano. Ad annunciarlo è lo stesso Sgarbi sul suo profilo Facebook: "Ho scelto di candidarmi sindaco di Sirmione, città che ha bellezze non inferiori a Sutri, ma una reale propensione allo sviluppo culturale e turistico".

“Le mie dimissioni da sindaco di Sutri - spiega - sono irrevocabili per la piena consapevolezza della impossibilità di potere governare democraticamente in un paese dominato da infiltrazioni fasciste con arroganza e in mancanza di visione, subordinata a interessi particolari".

Sgarbi fa poi sapere di aver già "preso contatto con gli esponenti politici" di Sirmione "fra i quali l’ex sindaco, ora consigliere regionale, Alessandro Martinzoli, e l’assessore alla cultura della Regione Lombardia, Stefano Bruno Galli, che - scrive - mi hanno manifestato solidarietà per l’aggressione di Sutri e disponibilità per il nuovo progetto”.

Se Sgarbi dovesse essere eletto a Sirmione diventerebbe sindaco per la quarta volta. Il critico d'arte, infatti, prima dell'esperienza a Sutri, è stato primo cittadino di Salemi dal 2008 al 2012 e, ancora più indietro negli anni, di San Severino Marche dal 1992 al 1993.