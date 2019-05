Berlusconi non va in pensione: blinda Forza Italia e lancia frecciate alla "signora Meloni"

Il ritiro dalla vita politica, per adesso, non è un 'opzione. Silvio Berlusconi resta a capo di Forza Italia. Lo ha annunciato al Comitato di presidenza del suo partito, precisando che si impegnerà in Europa. "Continuerò a guidare il movimento che ho fondato con l'energia e la passione di sempre - ha dichiarato -. Per farci trovare pronti in vista delle prossime sfide, abbiamo avviato un percorso condiviso di rinnovamento, che si compirà con il Congresso nazionale in autunno".

"Tanto rumore per nulla'',chiosa un big azzurro dopo aver partecipato al Comitato di presidenza azzurro a palazzo Grazioli, per una prima analisi del voto europeo dopo il deludente 9% di Forza Italia. Così agitata e carica di tensioni la vigilia, così poco o nulla tesa la riunione, nonostante le quasi tre ore di dibattito. Ma il partito ha perso circa due milioni di voti rispetto alle ultime elezioni politiche.

Forza Italia, Berlusconi blinda il partito

L'entusiasmo, anche tra i dirigenti, è ai minimi storici. La promessa di un Congresso nazionale entro la fine di ottobre e la creazione di un 'comitato' ad hoc (senza fare i nomi dei componenti) per gestire la fase di transizione e preparare le assise non convince molto.

Berlusconi blinda il partito azzerando ogni maldipancia interno: ammette che la sua creatura politica fondata nel '94 stavolta è andata ''al di sotto delle nostre aspettative e della nostra storia" e striglia i presenti, invitandoli a mettere da parte ogni divisione. Poi avverte gli alleati che brigano per il dopo Silvio (''Fdi e Lega rientrino nella realtà, restiamo la spina dorsale del futuro centrodestra, uniti siamo l'unica maggioranza possibile'') e si dice pronto al voto anticipato.

Berlusconi, frecciata alla "signora Meloni"

"Alla signora Meloni possiamo dirlo chiaro e tondo: sono stato io a metterla al governo, altro che Fini, che me ne indicò una ventina.... Secondo voci riportate da Adnkronos si racconta che durante il Comitato di presidenza di Forza Italia Silvio Berlusconi abbia punzecchiato così l'alleata Giorgia Meloni, dopo aver ribadito che Fdi, così come la Lega, senza Forza Italia non vanno da nessuna parte. Un concetto ribadito dal Cav nella nota finale del vertice a palazzo Grazioli (''Per noi il centrodestra unito è l'orizzonte strategico irrinunciabile, ma proprio per questo saremo ancora più severi nel chiedere a chi ne fa parte una assoluta coerenza'') e ai giornalisti che lo attendevano in via del Plebiscito ('''Lega e Fdi rientrino nella realtà e capiscano che senza di noi non c'è una maggioranza sicura e che con un governo con i Cinque stelle non si toglie l'Italia dalla crisi...'').

Toti: "Grato a Berlusconi, ma evitare lento declino"

"Resto grato a Berlusconi per le opportunità che ha dato, non solo a me, a tanti, ma qua stiamo parlando di come continuare una storia politica nata nella seconda Repubblica e tagliarla per la terza Repubblica e come evitare un lento declino che penso sia ingeneroso anche per lo stesso Berlusconi". Lo dice ad Adnkronos Live Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria.

Toti è diventato il bersaglio preferito degli attacchi dei dirigenti azzurri. “Toti? Non ricordo sia stato nominato numero due di Forza Italia con un Congresso”, dice sarcastico Maurizio Gasparri. Renato Brunetta è ancora più netto: "È già andato via, ha fatto campagna elettorale per Fratelli d’Italia e Meloni".