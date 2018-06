Il neosindaco rinuncia all'indennità: "Quei soldi andranno a un fondo per anziani soli"

Lo aveva detto in campagna elettorale, una volta eletto lo ha fatto. Andrea De Filippo, neosindaco di Maddaloni, comune del casertano, ha firmato la rinuncia all'indennità per la fascia tricolore.

Ad annunciarlo è stato lo stesso De Filippo, diffondendo inoltre la foto in cui firma l'atto di rinuncia al compenso in qualità di sindaco.

Una scelta, come spiega il primo cittadino, “legata al momento di particolare crisi economica che sta attraversando la comunità maddalonese, un atto doveroso per chi è stato eletto alla guida della città”. I soldi risparmiati dalla rinuncia all’indennità andranno a confluire in un apposito fondo volto al finanziamento di interventi a favore delle fasce sociali più disagiate, con particolare riferimento all’assistenza domiciliare degli anziani soli.

La notizia su CasertaNews