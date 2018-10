Agli italiani piace il Def: per Lega e M5s nuovo boom nei sondaggi

Lega e M5s continuano a guadagnare consensi dopo l'annuncio delle misure economiche che il governo intende intraprendere dopo la stesura del Documento di economia e Finanza. Il sondaggio settimanale che l'istituto demoscopico Swg realizza per il Tg di La7 mette in evidenza una tendenza consolidata dallo scorso 4 marzo: la luna di miele con gli elettori prosegue per la compagine governativa e in vista delle elezioni europee 2019 arrivano importanti indicazioni.

I sondaggisti vedono il Movimento 5 stelle avvantaggiarsi dopo l'annuncio delle politiche economiche che hanno una forte impronta di sussidiarietà: il reddito di cittadinanza, così come la pensione di cittadinanza, erano tra le misure più attese da parte degli elettori pentastellati.

Rispetto alla stima di 7 giorni fa il movimento 5 stelle segna una crescita superiore al punto percentuale attestandosi appena al di sotto di quota 30%. Quota oltre cui veleggia ormai stabilmente la Lega spinta dal presenzialismo del vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini. Le politiche annunciate nel decreto sicurezza hanno parlato alla pancia dell'elettorato del Carroccio.

In attesa di vedere l'effetto della manifestazione di Domenica a Roma il sostengo verso il Partito Democratico è ancora in calo e porta le stime del Pd sotto al 16%. Male anche Forza Italia: l'effetto Berlusconi non c'è stato e dopo l'annuncio della nuova discesa in campo dell'anziano leader il sostegno accordato al partito azzurro pare non risentire di alcuna inversione di tendenza: per Swg Forza Italia si attesta sotto all'8%

Sondaggio Swg per La7 del 1 ottobre 2018:

LEGA 32,2

MOVIMENTO 5 STELLE 29,8

PARTITO DEMOCRATICO 15,7

FORZA ITALIA 7,3

FRATELLI D'ITALIA 4,0

+EUROPA DI E. BONINO 2,6

LIBERI E UGUALI 2,4

POTERE AL POPOLO 2,1

ALTRO PARTITO 3,9

NON SI ESPRIME 34,9

In merito alla manovra economica gli intervistati esprimono un sentiment positivo nel 35% dei casi, negativo nel 31%. Larga la parte che ancora non si espone.

In un sondaggio condotto da Ipsos per il Corriere della Sera sulle scelte politico/economiche del governo gli intervistati hanno espresso il desiderio di vedere realizzato

l'introduzione di un reddito minimo garantito (20%)

riforma fiscale (28%)

riforma delle pensioni (25%)

Meno attrattiva la "pace fiscale". Il condono attrae appena il 7% degli intervistati.

TOTALE INTER-VISTATI elettori M5S elettori Lega elettori FI - FDI - NPI elettori PD - +Europa - Insieme - CP l'introduzione di un reddito minimo garantito ai cittadini maggiorenni disoccupati o con un reddito o pensione inferiore alla soglia di povertà stabilita dall'ISTAT voto positivo (6-10) 44% 69% 50% 40% 26% voto negativo (1-5) 46% 25% 44% 53% 68% (non sa, non indica) 10% 6% 6% 7% 6% TOTALE 100% 100% 100% 100% 100% una riforma fiscale che preveda da subito una flat tax con due aliquote al 15 e 20% per le partite IVA e la riduzione da 5 a 3 aliquote Irpef per tutti gli altri contribuenti a partire dal prossimo anno, con una rimodulazione delle detrazioni fiscali e una modifica del bonus di 80 euro in detrazione voto positivo (6-10) 47% 66% 71% 53% 18% voto negativo (1-5) 32% 20% 15% 28% 62% (non sa, non indica) 21% 14% 14% 19% 20% TOTALE 100% 100% 100% 100% 100% la cosiddetta ""pace fiscale"", cioè la possibilità per quanti a causa della recessione economica non sono riusciti a pagare il fisco di saldare il proprio debito, se inferiore a 200mila euro, pagandone una quota variabile tra il 6 e il 25% a seconda della propria situazione economica voto positivo (6-10) 49% 63% 68% 68% 26% voto negativo (1-5) 41% 31% 29% 26% 65% (non sa, non indica) 10% 6% 3% 6% 9% TOTALE 100% 100% 100% 100% 100% una modifica del sistema pensionistico con l'introduzione della ""quota 100"" per consentire il pensionamento a chi ha maturato un minimo di 36/38 anni di contributi voto positivo (6-10) 55% 68% 65% 56% 40% voto negativo (1-5) 32% 26% 29% 25% 45% (non sa, non indica) 13% 6% 6% 19% 15% TOTALE 100% 100% 100% 100% 100%