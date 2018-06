A tutta ruspa: Salvini asfalta i 5 Stelle, Lega primo partito

La Lega davanti al M5s, sia pure di soli due decimi di punto. Lo dice l'ultimo sondaggio anticipato da Enrico Mentana che su Facebook ha pubblicato un'anticipazione della rivelazione dell'istituto demoscopico Swg per il Tg La7. Insieme i due partiti di governo ottengono il 60% delle preferenze.

I nuovi dati arrivano nella settimana dei ballottaggi e a dieci giorni dalle ultime elezioni amministrative che hanno sancito la vittoria del centrodestra ancora una volta trainato dalla cavalcata del Carroccio non più partito del Nord ma divenuto - spinto dalla leadership di Salvini - un vero partito nazionale. La Lega - ad oltre il 20% in città tradizionalmente rosse come Pisa e Terni - tuttavia non sfonda al Sud: Terni rappresenta una sorta di linea gotica sotto la quale l'Italia si colora di un puzzle giallo stellato.

Ma come sono cambiati gli orientamenti degli italiani rispetto ai risultati delle ultime elezioni? Il 4 marzo scorso il centrodestra ha avuto il 37 per cento dei voti, il Movimento 5 Stelle il 32%, il centrosinistra il 23% - come d'altronde evidenziato già molti mesi prima dai sondaggi condotti dagli istituti demoscopici - ma il dato politico più evidente uscito dalle urne è stato come un elettore su due ha votato M5s e Lega (M5s: 32%; Pd 18%; Lega 17%; Forza Italia 14%; Fdi 4%; LeU 3%) .

Dopo le Elezioni Politiche la Lega si è sempre più avvicinata al Movimento 5 Stelle, che invece ha conservato lo stesso livello di consenso ottenuto alle urne. Almeno fino ad oggi quando per la prima volta il partito di Matteo Salvini sarebbe diventato il primo partito.

La Lega secondo la stima di Swg avrebbe guadagnato oltre 12 punti arrivando al 29,2% contro il 17,4% ottenuto tre mesi e mezzo fa. Per il 5 stelle si parla invece di un calo di ben tre punti, dal 32,7 per cento raccolto alle urne al 29% stimato da Swg.

Sempre secondo Swg sette giorni fa la Lega era quotata del 27% dei consensi, mentre il Movimento 5 Stelle era stabile al 31,5%. In una sola settimana dunque il Carroccio avrebbe guadagnato oltre 2 punti percentuali e il M5S ne avrebbe persi 2,5 a dimostrazione di quanto sia producente in termini propagandistici le posizioni assunte dal capo leghista.

Ma non è la sola rilevazione ad accordare un plauso all'operato del ministro dell'Interno: un sondaggio Ipsos per il Corriere della Sera vede un largo consenso per la "mano dura" portata avanti sui migranti.

Lei quale di queste due opinioni a proposito di queste vicende condivide maggiormente…? TOTALE INTER-VISTATI elettori M5S elettori Lega elettori FI elettori PD elettori altre liste il nostro Governo ha fatto bene ad annunciare il divieto di accesso nei porti italiani alle imbarcazioni di soccorso: è un segnale per disincentivare gli sbarchi di immigrati in Italia. 59% 82% 88% 79% 29% 32% l'Italia non può rifiutare lo sbarco dei migranti soccorsi: il salvataggio di vite in mare deve restare una priorità assoluta di ogni governo. 24% 8% 6% 10% 64% 58% (non sa) 17% 10% 6% 11% 7% 10% TOTALE 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Anche la rilevazione di Demos&Pi e Demetra per La Repubblica vedono gli italiani accordare un largo consenso verso le azioni del nuovo Governo.