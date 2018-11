Per i sondaggi cala la fiducia nel Governo

Le tensioni su manovra, sicurezza e prescrizione indeboliscono il Movimento 5 stelle e la Lega: secondo gli ultimi sondaggi politici pubblicati da Swg per il TgLa7 nell'ultima settimana a guadagnare sono i partiti d'opposizione mentre raggiunge i minimi la fiducia nel governo Conte sceso al 42% dal 53% di giugno.

Ad ogni modo la compagine gialloverde raggiunge insieme il 58,6%, una delle percentuali maggiori raccolte da una maggioranza di governo.

Sondaggi elettorali SWG

Cala il consenso per Lega e M5s

Non vi sono grandi variazioni questa settimana nelle intenzioni di voto stimate dall'istituto demoscopico, ma si registra un trend rappresentativo della stanchezza che regna tra gli elettori di M5s e Lega. A crescere è il partito dei disillusi, che rimpolpano un'astensionismo in crescita del 2,7%.

Nel caso del Movimento 5 Stelle il calo è più rilevante, mentre è da segnalare il recupero del PD e di Forza Italia ma rimanendo poco distanti dai rispettivi record negativi.

Sondaggi, aumentano i disillusi del "non voto più"

Tra le forze minori vi è da segnalare il 3,9% di Fratelli d’Italia, che rappresenta u +0,4% rispetto a settimana scorsa, mentre Liberi e Uguali perde due decimi, ed è al 2,6%. Sostanzialmente stabile +Europa, anch’essa al 2,6%. Giù del 0,2% Potere al Popolo, al 2,3%. L’astensione è data in aumento, e qui sta probabilmente parte del calo del Movimento 5 Stelle.

Il 3 novembre nel sondaggio di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera dava invece la Lega in crescita al 34,7% registrando così una continua espansione del proprio elettorato: la metà di chi oggi voterebbe il partito di Salvini non lo aveva fatto lo scorso 4 marzo.

Stabile il Movimento 5 Stelle al 28,7% (+0,2%), seguito dal Pd con il 16,5% (-0,6%) e Forza Italia con l’8,7% (+0,9%). Sempre più staccati invece, + Europa e Fratelli D’Italia. Secondo lo stesso sondaggio il gradimento del governo Lega-5 Stelle continua a reggere, con il 57% degli italiani a favore.

Sempre tra le ultime rilevazioni effettuate dall'istituto demoscopico " IndexResearch" per Piazza Pulita i sondaggi politici realizzati il 31 ottobre scorso confermano lo stesso trend:

PD: 18,1%

+Europa: 2,2%

LeU: 2,8%

Lega: 32,5%

FI: 7,1%

FdI: 3,6%

M5S: 26,6%

Altri: 7,1%

Per concludere il quadro, la Supermedia di YouTrend - calcolata partendo dai dati di sette istituti di ricerca (EMG, Euromedia, Ixè, Noto, Piepoli, SWG, Tecnè) –sette giorni fa la Lega veniva accreditata del 30% dei consensi.