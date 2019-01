I sondaggi su tasse, quota 100 e reddito mettono in allarme 5 Stelle e Lega

I sondaggi su quota 100 e reddito di cittadinanza non sono molto confortanti per il governo. Secondo l’ultima rilevazione Ipsos per Di Martedì (La7), il sussidio per chi vive in condizioni di povertà continua a non convincere gli italiani. Alla domanda: "È soddisfatto del reddito di cittadinanza?", solo il 40% degli elettori ha risposto positivamente, mentre il 56% si dichiara contrario alla misura.

Bisogna dire però che già in passato altre rilevazioni avevano restituito un risultato simile (se non addirittura peggiore per il M5s).

Sondaggi, quota 100 e tasse: cosa pensano gli italiani

La novità emersa dal sondaggio Ipsos è forse un’altra: gli italiani iniziano a nutrire qualche dubbio anche sull’introduzione di quota 100. La riforma delle pensioni finora era stata sempre vista positivamente dalla maggior parte dell’elettorato, ma a quanto pare qualcosa sta iniziando a cambiare. La prudenza è d’obbligo, dal momento che la domanda rivolta al campione intervistato non è incentrata solo sulle pensioni, bensì sull’impianto generale della legge di bilancio. Ed è la seguente: "Per realizzare quota 100 e reddito di cittadinanza si rischia un aumento della pressione fiscale. Ne vale la pena?".

Il 44% per cento degli intervistati ritiene che no, in fin dei conti era preferibile lo status quo ante. La percentuale di si chi si dichiara favorevole ad aumentare la tassazione pur di mettere i soldi in tasca a pensionati e inoccupati è comunque alta: il 43% del campione. Un chiaro segnale che il tema è divisivo.

(Foto in alto dall'account Facebook di Di Martedì).

Intenzioni di voto, il sondaggio Tecnè: giu Lega e 5 Stelle

E le intenzioni di voto? L'ultimo sondaggio disponibile per capire in che modo gli italiani voterebbero oggi, è quello realizzato da Tecnè per Quarta Repubblica (Rete 4). I partiti di maggioranza non ne escono bene.

La Lega è il partito che perde di più e rispetto al mese scorso fa segnare un calo di 1,4 punti. I 5 Stelle scendono invece dal 25,5 al 24,9: il calo di consensi in questo caso non è drammatico, ma è pur vero che il trend discendente del Movimento continua ormai da mesi. E scendere sotto la soglia psicologica del 25% non è certo una buona notizia per Di Maio e soci. Il Pd, al 17,8%, guadagna lo 0,8% ma resta comunque sotto il dato delle elezioni del 4 marzo. Forza Italia è stabile al 10,9%, mentre guadagna qualcosa Fratelli d’Italia (+ 0,2).

Percentuale tra chi dichiara il voto Oggi Un mese fa Lega 31,8% 33,2% M5s 24,9% 25,5% Pd 17,8% 17% Fi 10,9% 10,9% Fdi 4,2% 4% Altri 10,4% 9,4%

Salvini vs sindaci, il sondaggio sul decreto sicurezza

Salvini fa però il pieno di consensi sul decreto sicurezza. Alla domanda "sul decreto sicurezza hanno ragione i sindaci o Salvini" gli italiani hanno risposto così: