Sondaggi, i 5 Stelle asfaltati dalla Lega (e Di Maio da Salvini): i numeri del crollo

La Lega continua a conquistare consensi. Secondo un sondaggio realizzato da Index Research per Piazza Pulita, il Carroccio guadagna lo 0,2% rispetto alla scorsa settimana e con il 33,3% di voti potenziali si conferma di gran lunga il primo partito. Le altre forze politiche sono perlopiù stabili: i 5 Stelle perdono lo 0,1%, così come il Pd; in lieve risalita Forza Italia e Fratelli d’Italia (+0,1%).

La fiducia nei leader, nel governo e nell'Ue

Se guardiamo alla fiducia nei leader Matteo Salvini la fa da padrone (52%), seguito dal premier Giuseppe Conte distanziato di 12 punti. E Luigi Di Maio? Il capo politico dei 5 Stelle è solo 1 punto sotto al premier, ma il distacco da Salvini è piuttosto consistente.

Se Atene piange però Sparta non ride. A cosa ci riferiamo? Alle opposizioni, naturalmente, che registrano un nuovo calo della fiducia (-0,2 rispetto a due settimane fa) e si attestano al 27%. Più giù di così, c’è solo da scavare. Male, molto male, anche l’Unione Europa che stando alla rilevazione di Index Research ispira meno fiducia del governo in carica. Sintetizzando la morale potrebbe essere questa: gli italiani si fidano più di Salvini (e dell’esecutivo in generale) che dell’Ue.

Cosa è cambiato dal 4 marzo ad oggi

Tornando alle intenzioni di voto, è interessante notare come il divario tra Lega e 5 Stelle si faccia sempre più ampio: ad oggi, stando ovviamente al sondaggio andato in onda ieri sera su La7, ci sono ben 7,4 punti di differenza. Un’enormità se consideriamo che le elezioni del 4 marzo avevano restituito un risultato opposto, con i 5 Stelle in vantaggio di ben 15,3 punti sul Carroccio. Il M5s ha dunque perso 6,8 punti dalle politiche, mentre la Lega ne ha guadagnati 15,9. Il Pd invece ha perso lo 0,6%, mentre Forza Italia ha praticamente dimezzato i suoi consensi. Il partito di Berlusconi dunque è quello che ha fatto segnare il tonfo più clamoroso tra tutte le forze politiche.

M5s vs Lega: secondo altri sondaggi divario meno evidente

Va detto, per correttezza, che secondo altri istituti di sondaggi il divario tra 5 Stelle e Lega è meno evidente. Swg stima ad esempio il M5s al 26,4% e il Carroccio al 32,7. In questo caso i punti di distanza sarebbero dunque 6,4. Va inoltre ricordato che, per ragioni indecifrabili, il Movimento è sempre stato sottostimato dai sondaggi. È successo ad esempio alle politiche del 2013, ed è successo alle elezioni del 4 marzo: nessuno si aspettava un successo con così ampio margine da parte dei 5S.

Come gli italiani spenderebbero i propri risparmi

Tra le altre cose Index Research ha poi chiesto al campione di intervistati in che modo spenderebbero i propri risparmi. E le sorprese non sono mancate. È vero che gli italiani hanno fiducia in Salvini (e nel governo), ma questa apertura di credito finisce dove inizia il proprio credito, inteso come conto in banca. Solo il 10,8% degli intervistati comprerebbe titoli di Stato. Il 42,6% del campione preferirebbe invece tenere i propri soldi al sicuro.

(Tutte le foto sono tratte dal profilo Twitter di Piazza Pulita)