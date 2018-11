Sondaggi, 5 Stelle di nuovo in calo. Vola la Lega

Se dovesse votare oggi per le elezioni della Camera dei Deputati, a quale dei seguenti partiti darebbe il suo voto più probabilmente? Questa la domanda posta dall’istituto SWG ad un campione di 1500 intervistati. Secondo il sondaggio - commissionato da La7 - la Lega inverte in modo abbastanza inatteso la direzione di marcia e dopo il calo vistoso delle ultime settimane torna a crescere.

Rispetto a sette giorni fa il Carroccio fa un balzo in avanti considerevole guadagnando un punto tondo; i 5 Stelle sono invece ancora in discesa e perdono l’1% (coincidenze?). Con il 17,5% di potenziali votanti il Pd si conferma il terzo partito, ma perde consensi rispetto alla settimana scorsa (-0,6%). Guadagna invece lo 0,4% Forza Italia: rispetto a due settimane fa però lo score resta negativo.

Insomma, la morale sembra essere la seguente: se Salvini è riuscito a fermare l’emorragia di voti, lo stesso non si può dire dei 5 Stelle che ormai vengono dati tra il 26 e il 27% da quasi tutti gli istituti di sondaggi. L’opposizione - in particolar modo il Pd - non riesce invece ad approfittare del malcontento di molti italiani verso alcune politiche del governo in carica.

Ultimo sondaggio Swg per La7

Lega 32,7

Movimento 5 stelle 26,4

Partito democratico 17,5

Forza italia 7,8

Fratelli d'italia 3,5

+europa di e. Bonino 3,0

Liberi e uguali 2,5

Potere al popolo 2,3

Altro partito 4,3

Non si esprime 35,9

Il sondaggio Ipsos per Di Martedì

Da segnalare anche i risultati di un sondaggio realizzato da Ipsos e andato in onda ieri sera a Di Martedì, la trasmissione di La7 condotta da Giovanni Floris. "Il Governo Conte sta frenando i lavori pubblici in Italia?". Questa la domanda posta dall’istituto diretto da Nando Pagnoncelli al campione di elettori intervistati. Il 51% ha risposto che non è così.

Ma non mancano le noti dolenti per il governo: il 46% degli intervistati si dice infatti contrario alla nazionalizzazione di Alitalia, contro un 40% di favorevoli.

Sondaggio Swg del 12 novembre

Lega 31,7

movimento 5 stelle 27,4

partito democratico 18,1

forza italia 7,4

fratelli d'italia 3,7

+europa di e. Bonino 2,7

potere al popolo 2,5

liberi e uguali 2,3

altro partito 4,2

non si esprime 34,6

Sondaggio Swg del 5 novembre

Lega 30,4

movimento 5 stelle 28,2

partito democratico 17,5

forza italia 8,3

fratelli d'italia 3,9

liberi e uguali 2,6

+europa di e. Bonino 2,6

potere al popolo 2,3

altro partito 4,0

non si esprime 37,9