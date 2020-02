Il M5s precipita nei sondaggi. La Lega torna a crescere, balzo in avanti di Fdi

Fratelli d'Italia continua a guadagnare terreno nei confronti del M5s. Secondo realizzato da Swg per il TgLa7, i 5 Stelle perdono un punto in una settimana e precipitano al 13% con Fdi che si attesta ora all'11,3 (+0,5). Tra i due partiti ci sono appena 1,7 punti di distacco e il vantaggio del M5s sembra assottigliarsi ogni giorno che passa. A questo punto appare sempre più urgente la necessità per il Movimento di individuare nuovi obiettivi che siano attrattivi per l’elettorato, mentre resta aperta la questione della leadership che al momento è appannaggio di Vito Crimi, nominato reggente pro-tempore dopo le dimissioni di Di Maio.

Sondaggio Swg: cresce la Lega, giù Forza Italia

Per il resto il sondaggio di Swg restituisce un quadro non troppo dissimile da quello della scorsa settimana. La Lega riprende a crescere, ma guadagna appena lo 0,2 e passa dal 32,2 al 32,4%. Lieve calo per il Pd (-0,1) che insegue al 20,6. Forza Italia passa dal 5,4 al 5,1 (-0,3), stabile Italia Viva al 4,2; guadagna lo 0,2% Azione, il partito di Carlo Calenda che si attesta ora al 3%. La Sinistra Italiana/Mps viene accreditata del 2,9%, i Verdi sono invece stimati al 2,3% mentre +Europa raggranella appena l’1,9%. Se si votasse oggi la lista di Giovanni Toti, Cambiamo, raccoglierebbe l’1,2% delle preferenze.

La coalizione di centrodestra raggiunge il 50% dei consensi, contro il 40,7% dell’attuale maggioranza di governo.