Secondo gli ultimi sondaggi 5 stelle e "dem" bocciano l'accordo di Governo

"Tre elettori Pd su quattro non vogliono governo con M5s". Lo dice il Sondaggio Emg per Cartabianca, il programma di Rai3 andato in onda questa sera.

"#senzadime è opinione ampiamente maggioritaria nostro elettorato, sarebbe bene che anche chi ha 'aperto' a finto dialogo per Governo Di Maio ne prenda atto. Quasi 60% elettori M5s vuole governo con Lega". Scrive su twitter il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi, pubblicando le tabelle del sondaggio andate in onda alla trasmissione di Rai3 e riprendendo l'hastag diventato popolare tra il "dem" che boicottano l'ipotesi di un contratto di governo scritto a quattro mani dal Partito Democratico con il Movimento 5 stelle.

Ma il sondaggio di EMG non è l'unico a indicare una bocciatura popolare dell'accordo 5stelle-Pd

Gli elettori del Pd indagati dall'istituto demoscopico IndexResearch per la trasmissione tv Piazza Pulita sulle preferenze di scenario post voto sono alquanto disorientati e la stragrande maggioranza preferisce o non vuole dare una risposta.

PD/M5S: 18,3

PD/CDX: 11,1

Governo di tutti: 17,6

Ritorno al voto: 14,4

NS/NR: 38,6

Invece gli elettori del Movimento 5 stelle hanno risposto alla stessa domanda prediligendo un ritorno al voto piuttosto che cercare un accordo con altri gruppi politici.

M5S/PD: 15,9

M5S/CDX: 13,7

Governo di tutti: 10,4

Ritorno al voto: 32,3

NS/NR: 27,7

Salvini: "Governo di centrodestra o elezioni, mai col Pd"

"Gli italiani hanno votato in maggioranza il centrodestra, o c'è un governo di centrodestra o non c'è nessun governo. O c'è la Lega al governo o si torna a votare domani mattina". Lo ha dichiarato, da Trieste, il leader della Lega, Matteo Salvini, concludendo la campagna elettorale per le Regionali in Friuli Venezia Giulia. "Con Renzi e con il Pd mai, né in Friuli Venezia Giulia né in Italia", ha concluso Salvini.