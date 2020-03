Solo cinque punti tra Lega e Pd (e il M5s riparte): il sondaggio che riapre i giochi

Secondo l'ultimo sondaggio politico realizzato da Ixè per Cartabianca, la trasmissione di Bianca Berlinguer su Rai3, c'è davvero la piccola frenata della Lega di Matteo Salvini. Il Carroccio lascia sul terreno mezzo punto percentuale in una settimana. Il Partito Democratico è relativamente vicino alla Lega quindi, con un distacco simile a quello dei primi tempi del primo governo Conte nell'estate del 2018.

Sondaggio Ixè, la leggera frenata della Lega c'è: Pd a 5 punti di distanza

Passiamo ai numeri del sondaggio: in sette giorni la Lega scende al 27,2%. Il Pd di Nicola Zingaretti al contrario guadagna lo 0,4 per cento rispetto al sondaggio del 25 febbraio e arriva a quota 22 per cento. Pare essersi fermata secondo la rilevazione Ixè la caduta dei pentastellati. Il Movimento 5 Stelle risale fino al 15,7 per cento (+0.3 per cento). Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni cala nell’ultima settimana, scende dello 0,3 per cento ma resta a un notevole 13,4 per cento.

E gli altri partiti "minori" come stanno andando? Forza Italia, ormai doppiato da Fdi, sale al 6,2 per cento. La Sinistra e Italia Viva sono appaiate al 2,8 per cento. L'incubo irrilevanza è dietro l'angolo. Al 2,3 per cento Più Europa, mentre Azione di Carlo Calenda è all'1,5 per cento.

Sondaggi, la fiducia nei leader politici: ok Conte

Per quel che riguarda i singoli leader politici o aspiranti tali, stabile il gradimento nel premier Giuseppe Conte (40 per cento) così come quello in Giorgia Meloni (33 per cento) e Matteo Salvini (31 per cento). A seguire Zingaretti al 28 per cento e Di Maio al 22 per cento. Berlusconi al 18 per cento di gradimento, chiude Renzi al 12.

Il trend dei sondaggi Ixè negli ultimi mesi mostra visivamente come si sia ridotta settimana dopo settimana da novembre in poi la distanza tra Lega e Partito democratico. Di tutto rilievo anche il trend crescente degli ultimi mesi di Fratelli d'Italia (linea grigia nel grafico seguente).