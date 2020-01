Sondaggi, il Conte Bis fa male alla maggioranza: nei partiti suona l'allarme consenso

Uno a uno alla regionali, ma solo grazie al voto disgiunto: ad una settimana dal voto in Emilia-Romagna e Calabria per il Governo la boccata di ossigeno annunciata come "la prima sconfitta di Salvini" è tuttavia poco più di un palliativo. Con il movimento 5 stelle in caduta libera e nel pieno caos dopo il passo indietro di Di Maio e gli Stati generali rinviati di un mese, i partiti che appoggiano il Governo pagano un crollo dei consensi pari a oltre 4 punti percentuali dalla nascita del Conte Bis mentre il centrodestra secondo gli ultimi sondaggi ne avrebbe guadagnati 3,2.

Le rilevazioni dell'ultima Supermedia dei sondaggi elaborata da YouTrend per l'agenzia Agi mostra come il calo più ingente lo registrerebbe proprio il Movimento 5 Stelle, che rispetto a due settimane fa perde quasi un punto percentuale attestandosi al 15%. Di contro è Fratelli d’Italia - in crescita del 0,6% - il partito più in salute e oggi 31 gennaio avrebbe l'11,3% dei consensi: la distanza tra le due forze politiche sarebbe dunque passata dal 5% di due settimane al 3,7% di oggi.

Variazioni minime in calo per Lega - costantemente primo partito con il consenso di quasi un italiano su tre - Forza Italia (6,5%) ed in crescita per Partito Democratico (19,5%) Italia Viva (4,4%) e Azione (2,3%. Sotto la rappresentativa quota 3% Sinistra, Verdi e +Europa.

Si amplifica pertanto nel comune sentire il vantaggio dell'arco parlamentare di centrodestra all'opposizione del governo giallorosso, mentre l'opposizione "liberal" formata da Azione di Carlo Calenda e +Europa di Emma Bonino valgono complessivamente il 4%.

Gli ultimi sondaggi politici

Se volessimo confrontare le attuali percentuali con quelle ottenute alle elezioni politiche del 2018 da cui dipende il disegno dell'attuale Parlamento si nota un dimezzamento del consenso pentastellato (dal 32 al 15%) e l'ascesa della Lega di Salvini (dal 17 al 30%). Stabile invece il Pd (dal 18 al 19%) che nel frattempo ha vissuto la doppia scissione di Renzi (4%) e Calenda (2%). Nel centrodestra si assiste invece al cambio di guardia tra Forza Italia (passata dal 14 al 6%) e Fratelli d'Italia (dal 4 all'11%).

In una visione d'insieme è pertanto evidente il ridimensionamento del solo Movimento 5 stelle: d'altronde secondo un recente sondaggio Ixé tra gli stessi elettori pentastellati è prevalente il sentiment che il Movimento pur mantenendo un seguito non potrà tornare alle percentuali di consenso ottenute in passato.

Gli appunamenti elettorali del 2020

Il referendum sul taglio dei parlamentari sarà il prossimo appuntamento degli italiani con le urne in un 2020 politicamente ricco: si terranno infatti alcuni importanti appuntamenti elettorali derimenti per la legislatura in corso.

Dopo le elezioni in Emilia Romagna e in Calabria, nella primavera del 2020 sono attese anche le elezioni regionali in Veneto, Liguria, Toscana e Marche, Campania e Puglia. Queste regioni dovrebbero andare al voto tra maggio e giugno 2020, ma il Ministero dell’Interno non ha ancora ufficializzato la data.

Nel 2020 saranno chiamati al voto gli abitanti di Napoli, Roma e Terni per le elezioni suppletive di Camera e Senato.

Tra il 15 aprile e il 15 giugno 2020 si voterà anche per eleggere i sindaci di Aosta, Arezzo, Reggio Calabria, Trento, Venezia e di altri 1074 Comuni.