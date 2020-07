Sondaggi, le intenzioni di voto. Sorpresa: Renzi perde il "derby" con Calenda

Cosa accadrebbe se votassimo oggi? Il sondaggio di Swg illustrato lunedì sera da Enrico Mentana nel corso del Tg La7 dice che la Lega di Matteo Salvini rimane stabile nelle intenzioni di voto degli italiani al 26,6%: è lo stesso consenso registrato sette giorni fa nel precedente sondaggio di Swg per il Tg La7. A seguire, calano i tre partiti principali: il Partito democratico perde lo 0,3% ed è al 20%, il Movimento 5 stelle perde la stessa percentuale arrivando al 15,7%.

Non ne approfitta, comunque, Fratelli d’Italia, che perde lo 0,2% dei consensi nell’ultima settimana e rimane a debita distanza: ora il partito di Giorgia Meloni è al 14% dei voti. Forza Italia invece cresce (+0,3%) e approda al 5,9%, così come Sinistra Italiana/Mdp Articolo 1 che è al 3,6%.

Cosa dicono gli ultimi sondaggi: le intenzioni di voto

Il partito di Carlo Calenda riesce a scavalcare Italia Viva di Matteo Renzi: è l'unica novità rilevante della settimana, secondo gli ultimi sondaggi. Azione è infatti al 3,2% e cresce dello 0,3%, Italia Viva è al 2,9% e perde lo 0,1%. A seguire, +Europa perde mezzo punto percentuale e approda al 2%, i Verdi sono all’1,8% (-0,2%), Cambiamo! di Giovanni Toti è all’1,3% (+0,1%) mentre le altre liste assommano una percentuale del 2,8%.

Ultimi sondaggi, Azione supera Italia Viva di Matteo Renzi

"Un testa a testa? Direi un coda a coda... Non c'è tanto da entusiasmarsi", dice l'europarlamentare Carlo Calenda ospite di In onda. "La destra - afferma riferendosi al panorama italiano - si è rinnovata in peggio ma è andata a riprendersi i voti, ha ricostruito una base di pensiero, che io aborro. Il centrosinistra e il centro in generale non lo hanno fatto: il Pd si è arreso ai Cinque Stelle, Forza Italia si è arresa ai sovranisti. Ed è l'unico paese europeo in cui questo succede. In Europa, nella Commissione, Forza Italia e Partito Democratico governano insieme contro gli estremi. Penso sarebbe bene che i partiti che governano insieme in Europa governassero insieme anche in Italia", aggiunge dicendosi favorevole ad un esecutivo di larghe intese. "Sono per un governo larghissimo, con Forza Italia e con i pezzi più intelligenti della Lega come Zaia che invece si fanno mettere sotto da Salvini. I Cinque Stelle? Sono tante cose, ad esempio ho stima di Patuanelli".

Carlo Calenda commenta gli ultimi sondaggi del TgLa7 in cui il suo partito Azione supera Italia Viva di Matteo Renzi. Lega primo partito stabile, in leggero calo Partito democratico e Movimento 5 stelle. Video embed da La7.it.