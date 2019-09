Sondaggi, il patto civico in Umbria punisce M5s e Pd: sorride solo Salvini

Una regione da sempre "rossa" è in predicato di finire in mano ad una amministrazione di Centrodestra: gli ultimi sondaggi realizzati dall'agenzia YouTrend per Agi in vista delle elezioni regionali del prossimo 27 ottobre mostrano come in Umbria la senatrice leghista Donatella Tesei raccoglierebbe il 47,2% dei consensi, contro il 43% del candidato civico Vincenzo Bianconi il Presidente di Federalberghi Umbria espressione del patto tra Movimento 5 stelle e Partito Democratico.

La Lega confermerebbe inoltre il risultato delle elezioni europee dello scorso 26 maggio: il partito di Salvini sarebbe primo partito raccogliendo il 34% nel voto di lista. Guardando al centrodestra Fratelli d'Italia, in predicato di esprimere Luca Squarta come Vicepresidente della Regione, raccoglierebbe il 6,7% contro il 3,8% di Forza Italia.

Lo scandalo sanità che ha travolto la precedente Giunta guidata da Catiuscia Marini affossa il Pd che comunque raccoglierebbe il triplo dei voti del Movimento 5 Stelle. Secondo la rilevazione di Youtrend in Umbria il Partito Democratico sarebbe al 30,2% mentre il Movimento 5 Stelle appena al 10,0%.

Sondaggi elezioni regionali Umbria

Lega 34%

34% Pd 30%

30% M5s 10%

10% Fdi 6,7%

6,7% Forza Italia 3,8%

3,8% Candidati presidenti: Tesei 47%, Bianconi 43%

Stando ai risultati si profilerebbe una vittoria di misura per Donatella Tesei, ex Sindaco di Montefalco, nonché attuale Presidente della Commissione Difesa del Senato.

Decisivi potrebbero rivelarsi coloro che si dichiarano ancora indecisi e quelli che sono propensi all’astensione: al momento costituiscono complessivamente il 33,0% del campione sondato.

Scarsissime chanches di vittoria avrebbero gli altri candidati: l’ex Sindaco di Assisi Claudio Ricci otterrebbe il 6,2% dei voti validamente espressi, mentre Rossano Rubicondi (Partito Comunista) l’1,9% e Emiliano Camuzzi (Potere al Popolo e PCI) l’1,7%.