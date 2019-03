Sondaggi, aggancio del Pd al Movimento 5 stelle: e per la Lega il 35 per cento non è utopia

Gli ultimi sondaggi politici non fanno sorridere il Movimento 5 stelle: Il Pd aggancia i pentastellati nel sondaggio settimanale Swg per il Tg La7. Il partito di Nicola Zingaretti, grazie probabilmente alla scia delle primarie e alla nuova segreteria, guadagna rispetto alla settimana scorsa lo 0,8 per cento e raggiunge quota 21,1 per cento secondo l'ultima rilevazione.

Ultimi sondaggi politici: M5s al 21 per cento, Pd al 21,1 per cento

Negli ultimi sette giorni secondo la rilevazione Swg il Movimento 5 stelle perde l'0,8 per cento e si ferma al 21 per cento. Un calo costante quello del M5s che va avanti da alcuni mesi e che assume in vista delle elezioni europee contorni pesanti rispetto al quasi 33 per cento ottenuto alle elezioni politiche del 4 marzo del 2018. Il calo sarebbe di più di 10 punti percentuali.

Il primo partito resta la Lega che cresce ancora e mette nel mirino quel 35 per cento che sarebbe un risultato storico e che non sembra più una "chimera" alla prossima tornata elettorale: aumenta dello 0,2 per cento e arriva al 33,9 per cento.

Tra gli altri partiti, da segnalare che Forza Italia scende ancora, all''8,6 per cento, mentre Fratelli d'Italia risale al 4,4 per cento. In lieve crescita anche +Europa, che ora è al 3 per cento. Sostanzialmente stabili gli altri partiti. Nel resto del centrosinistra nessun partito supererebbe la quota di sbarramento del 4 per cento.

Sondaggi elezioni europee 2019: ultime notizie

Doveroso sottolineare, come sempre, che il margine di errore in sondaggi di questa tipologia è di circa il 3 per cento e quindi i risultati non vanno presi “alla lettera”, ma sono senz'altro indicativi per le loro tendenze. E la necessità in casa Movimento 5 stelle di tamponare l'emorragia di consenso si fa pressante: a oggi infatti rischia di scalare al terzo posto nella "classifica" dei partiti più votati. Se ciò venisse confermato alle prossime elezioni di fine maggio, risulta difficile credere che non vi saranno ripercussioni di qualche tipo anche a livello di governo.