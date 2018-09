Sondaggi, ecco come voterebbero gli italiani dopo 100 giorni di governo gialloverde

Come voterebbero oggi gli italiani se venissero chiamati alle urne? Secondo gli ultimi sondaggi di 'Euromedia Research la Lega targata Matteo Salvini continua a volare e con il 32 per cento dei consensi supera di slancio i 5 Stelle che si fermano invece al 28,3%, perdendo dunque diversi punti rispetto alle elezioni del 4 marzo.

Attenzione però perché per l'Istituto Piepoli la partita finisce in pareggio, con il Carroccio e M5S stimati al 30 per cento. Queste le 'intenzioni di voto' riportate dai primi sondaggi diffusi da 'Porta a Porta', che stasera inaugura la nuova stagione politica ospitando in studio Matteo Salvini.

Sondaggi, in calo Fi: centrodestra unito al 44-46%

Rispetto al 4 marzo tutti gli altri partiti registrano un calo di consensi, ma questo ero apparso evidente già nelle scorse settimane. Forza Italia viene stimata al 10,7% da Euromedia e al 10% da Piepoli.

FdI scende al 3,5% (-0,9) per entrambi gli istituti. Il centrodestra unito otterrebbe il 46,6% dei voti (+9,6%) per Euromedia contro il 44% (+7%) per Piepoli.

E a sinistra? Secondo Euromedia il Pd scende anche rispetto alle ultime rilevazioni e ormai si attesta al 16,9%, mentre Piepoli stima i dem al 17. Liberi e Uguali scende al 2,8% per Euromedia e al 2% secondo Piepoli. Un crollo ormai inarrestabile.

Le politiche sull'immigrazione piacciono agli italiani

La trasmissione ha anche sondato il gradimento alla formazione di un partito unico del centrodestra. Per Euromedia i favorevoli sono il 39,8%, mentre i contrari il 42,6%; Piepoli registra valori opposti 45% di favorevoli contro il 37% di contrari.'Porta a Porta' ha chiesto anche un'opinione sulle politiche sull'immigrazione del governo approvata per il 68,8% (Euromedia) e 61% (Piepoli).

Salvini: "I sondaggi? Non voglio fare l'errore di Renzi"

"Non voglio fare l'errore di Renzi - ha detto il vicepremier commentando i sondaggi -, non mi faccio attrarre dai sondaggi" ma "la gente sta premiando la coerenza, la semplicità. Se fossi un amministratore delegato mi darebbero bonus da milioni".