Sondaggi, nel governo c'è aria di crisi. Ecco cosa accadrebbe se si votasse oggi

Secondo l'ultima rilevazione di Swg per PiazzaPulita la Lega continua a perdere terreno. Balzo in avanti del Pd che guadagna lo 0,8% in una settimana. Il M5s è in calo, ma conserva lo zoccolo duro del suo elettorato