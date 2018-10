Le Lega vola nei sondaggi, brutte notizie per i 5 Stelle

Sulla legge di bilancio com'è apparso evidente il M5s sta provando a fare la voce grossa a spese della Lega di Salvini. Ma i sondaggi non sembrano premiare gli sforzi di Di Maio. Il Carroccio infatti continua a crescere e distanzia un M5S in progressiva flessione. E' il quadro che emerge dalla rilevazione mensile di Nando Pagnoncelli per il "Corriere della Sera". Stare al governo, fa bene alla Lega che vola letteralmente nelle intenzioni di voto: se gli italiani fossero chiamati alle urne oggi il 33,8% degli elettori sceglierebbe proprio il Carrocio. Il M5S invece perde un ulteriore 1.5% rispetto a settembre e si attesta al 28.5%.

Sondaggi: il consenso del governo resta elevato

Stabile il Pd, fermo al 17% e stabile al ribasso anche Fi che registra un gradimento elettorale dell'8%. Resta molto elevato il consenso per il governo (64%) la cui azione viene apprezzata non solo dagli elettori M5S (92%) e dai leghisti (94%) ma anche dal 58% dei militanti di Forza Italia (nuovi guai in vista per Berlusconi?). Solo il 14% degli elettori Pd è contento invece l'operato del governo.

Perché il M5s scende nei sondaggi?

Dal 4 marzo ad oggi il Movimento di 5 Stelle ha perso ben cinque punti, secondo i principali istituti di ricerca. A che cosa è dovuto questo calo? Di certo tanti italiani non stanno apprezzando la linea troppo spregiudicata in materia di economia emersa con l'approvazione del Def.

Come vi raccontavamo solo ieri, secondo un sondaggio Euromedia molti elettori sono preoccupati dalle conseguenze di una manovra a tutto-deficit e il 61,5% degli italiani non ritiene che il sussidio di 780 euro farà bene alla crescita. E dovrebbe far riflettere, a questo proposito, l'ascesa inarrestabile della Lega: nonostante il rinvio al 2020 della Flat tax per le famiglie e il protagonismo dei 5 Stelle sui temi economici il consenso di Salvini continua a crescere. E il divario tra il Carroccio e i 5S si allarga ogni giorno di più.