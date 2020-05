Sondaggi: Lega ancora giù, ma il Pd resta distante

Prosegue il calo della Lega nei sondaggi. Secondo l'ultima rilevazione di Emg Acqua realizzata per la Rai, il Carroccio perde lo 0,6% attestandosi comunque al 27,3, ben più avanti del Pd che insegue al 20,8 (+0,1). Il M5s conferma il trend positivo (+0,3) ma non riesce ad andare oltre il 15,4%. Bene anche Fdi che guadagna lo 0,3 e sale al 14,2. Con il 6,6% dei voti potenziali Forza Italia (+0,2) si conferma la quarta forza del panorama politico, mentre Itlia Viva di Renzi è stabile al 5%. Seguono Azione al 2,4 e La Sinistra al 2,2.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'opinione degli italiani sul decreto Rilancio

Emg ha sondato anche l'opinione degli italiani sul "decreto rilancio". Il 64% degli intervistati ha dichiarato che tra le misure di sostegno economico predisposte dal governo non ce n'è nessuna che risponde alle sue esigenze. Il 18% ha invece risposto di essere interessato ad almeno uno dei provvedimenti approvati. Il 63% del campione non approfitterà il bonus previsto dal governo per l’acquisto di biciclette (i sì sono stati l'11%). Promosso invece il reddito di emergenza che trova d'accordo il 51% degli intervistati contro il 27% di contrari.