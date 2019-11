Sondaggi, perdono terreno Lega e M5s. Continua l'ascesa di Fratelli d'Italia

Cresce il Pd, scendono Lega e 5 Stelle. Sono queste le indicazioni di massima che emergono dall’ultimo sondaggio realizzato da Ipsos per il Corriere della Sera. Rispetto alla rilevazione del 31 ottobre scorso il Carroccio perde il 2,4% e si attesta ora al 31,9% dei consensi virtuali. Giù anche il M5s che passa dal 17.9 al 16,6%. I dem guadagnano invece lo 0,9% e salgono al 18,1%. Nuovo balzo in avanti per Fratelli d’Italia che arriva a toccare quota 10,6%.

Sondaggi: giù Italia Viva, Azione di Carlo Calenda al 2,3%

Il partito di Giorgia Meloni ha ormai più di quattro punti di vantaggio su Forza Italia, stabile al 6,2%. In flessione invece Italia Viva che rispetto a un mese fa perde lo 0,9 e si attesta ora al 5,3%. Il nuovo partito di Carlo Calenda viene invece accreditato del 2,3% dei consensi, un risultato forse al di sopra delle attese. Stessa percentuale raccolta anche da Europa Verde, in crescita dello 0,1%, mentre +Europa raccoglie appena l’1,2%.

Sommando i voti dei tre partiti liberal di sinistra (Italia Viva, +Europa e Azione di Calenda) si arriva comunque all’8,8%. Non è un plebiscito, ma potrebbe essere un buon punto di partenza per creare un terzo polo a destra del Pd e in opposizione ai "sovranisti". Tutte le altre liste con meno dell'1%, nell'insieme raggiungono il 3,5%.

Sondaggio Ipsos, il gradimento dei leader

Per quanto riguarda il gradimento dei leader Giorgia Meloni supera Matteo Salvini, ma resta comunque dietro al presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il premier è apprezzato dal 43% degli italiani, in calo però di sei punti. Giù anche Salvini che perde 8 punti, passando da 45 a 37, e viene scavalcato dalla leader di Fdi forte del 40% di gradimento. Seguono Dario Franceschini con indice 27, Teresa Bellanova e Roberto Speranza al 23, Nicola Zingaretti resta invece stabile al 20. Scendono di sei punti Luigi Di Maio (al 18) e Matteo Renzi (al 10).