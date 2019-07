Sondaggi, per Salvini finito l'effetto Sea Watch: Lega in calo, la destra no

L’ultimo sondaggio di Swg realizzato per il Tg di La7 ci restituisce un quadro della situazione non troppo dissimile rispetto a quello della scorsa settimana. L’unica vera novità è che a quanto pare "l'effetto Sea Watch", che aveva portato la Lega al record storico del 38%, sembra essersi esaurito. Salvini dunque paga dazio e scende al 37,5%. Inversione di tendenza per il Pd che sale al 22,7% (+0,1). Il sondaggio Swg dà in crescita anche i 5 Stelle che salgono dello 0,2 e si asttestano al 17,4% dei consensi.

Sondaggi, distanze siderali tra Lega ed altri partiti

Tuttavia né i dem, né il M5s possono cantare vittoria. È un vero e proprio abisso quello che separa il Carroccio dagli altri partiti: il Pd è distanziato di 14,8 punti percentuali, il Movimento è stato ormai "doppiato" da tempo. Insomma, Salvini è ancora il dominus indiscusso della politica italiana. Non solo: se analizziamo i risultati nel medio periodo scopriamo che rispetto alle Europee la Lega ha gudanato più di 3 punti. Insomma, siamo costretti a ribadire l’ovvio: quando si parla di immigrazione Salvini detta l’agenda e fa il pieno di voti.

Sondaggi, in crescita Fdi e Forza Italia

Dal sondaggio di Swg emerge anche un leggero avanzamento di Forza Italia (al 6,8% in crescita dello 0,3) e di Fratelli d’Italia (6,6% e + 0,2). Insomma, mentre il centrodestra resta stabile, il consenso del governo gialloverde subisce una leggera flessione (-0,3%). Un trend che peraltro va avanti da tempo.

La coalizione gialloverde viene oggi accreditata del 54,9% dei voti, il centrodestra del 50,9%. Ovviamente in entrambe le coalizioni a fare la voce grossa è proprio il Carroccio. E c’è un altro dato che va rilevato: da qualche settimana il consenso dei due partiti 'sovranisti' (Lega e Fdi) è tale che Salvini e Meloni potrebbe pensare anche ad un governo a due escludendo Fi.

Quanto agli altri partiti, secondo il sondaggio Swg + Europa guadagna lo 0,1% e si porta al 2,9; i Verdi perdono lo 0,3% e scivolano al 2,4. Ne approfitta la Sinistra che sale dall’1,5, all’1,7%.