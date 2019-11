Sondaggi, Pd e Movimento 5 stelle sempre più "leggeri": insieme pesano come Salvini

Ultimi sondaggi, nuvoloni neri sull'esecutivo. Dai sondaggi nulla di buono per la maggioranza che appoggia il governo Conte II. La Lega continua a salire menter Partito Democratico e Movimento 5 stelle non fermano la loro corsa, ma verso il basso. E' quanto emerge dal sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana: il sondaggio del lunedì sera è tra i più attesi in primis proprio nel mondo politico. Il trend appare chiaro.

Sondaggi: Lega al 34,1 per cento, giù Pd e Movimento 5 stelle

La Lega è al 34,1, più 0.5 rispetto la settimana scorsa. Il Pd di Nicola Zingaretti scende invece dello 0,5 per cento e dunque passa dal 18 al 17,5. L'altro partner di governo, il Movimento 5 Stelle, è in caduta libera, in sette giorni perde ben 1,4 punti percentuali. La Lega cresce probabilmente anche grazie all'effetto delle elezioni umbre. Secondo le rilevazioni oggi come oggi Pd e M5s insieme pesano di fatto come il Carroccio da solo. Non un segnale rassicurante per coloro che si augurano che il governo arrivi intatto a fine legislatura.

Sondaggi, buone notizie per Matteo Renzi: Italia Viva al 6 per cento

Per quel che riguarda gli altri partiti, nel centrodestra Fratelli d'Italia si conferma ormai nettamente sopra Forza Italia anche se la formazione di Giorgia Meloni scende dello 0.1 mentre il partito di Silvio Berlusconi, in chiare difficoltà e lacerato al suo interno, sale dello 0.7. L'unico a sorridere nella maggioranza è Matteo Renzi con Italia Viva, di pochissimo sotto Forza Italia, ma ormai al 6 per cento. La tattica di pungolare quotidianamente il governo di cui è stato il vero promotore sembra vincente, almeno sul fronte del consenso, per l'ex sindaco di Firenze.

Nulla di rilevante da segnalare per gli altri partiti minori: Sinistra italiana con Mdp Art.1 è al 3,3 per cento, i Verdi al 2,2 per cento, +Europa all'1,8 per cento, Cambiamo! di Toti poca sopra all'1 per cento, in calo. Non si esprime il 36 per cento degli interpellati.