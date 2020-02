Sondaggi, tra Lega e Pd ci sono solo 6 punti. Dem col vento in poppa

Balzo in avanti di Pd, 5 Stelle e Fdi nei sondaggi. Secondo l’ultima rilevazione di Ixè per Cartabianca, i dem guadagnano oltre un punto in una settimana e si attestano ora al 21,6%, riducendo ancora il distacco dalla Lega che resta il primo partito a quota 27,7 (+0,2). Interessante notare come, secondo Ixè, dalle elezioni europee di maggio 2019 ad oggi, il gap tra Pd e Carroccio sia passato da 11,6 a 6,1 punti percentuali.

Bene anche i 5 Stelle che salgono dal 14,9 al 15,4% invertendo il trend negativo delle ultime settimane. Fa un notevole balzo in avanti anche Fratelli d’Italia, stimato al 13,7 (+0,8). In picchiata invece Forza Italia che perde un punto e scende al 5,9%, stabile Italia Viva al 3%. Per quanto riguarda gli altri pariti +Europa si attesta al 2,6, La Sinistra al 2,5%, Europa Verde al 2 e Azione di Carlo Calenda all’1,7%.

Conte resta il leader politico che registra il più alto gradimento tra gli elettori (40), tallonato da Meloni al 33 e Salvini al 31.

Quanta fiducia ha in: (% di molta o abbastanza fiducia)

Conte 40

Meloni 33

Salvini 31

Zingaretti 27

Di Maio 20

Berlusconi 18

Renzi 12

Il 63% degli italiani però dichiara di avere poca o nessuna fiducia nel governo Conte, solo il 37% nutre invece molta o abbastanza fiducia.

Quanta fiducia ha nel Governo Conte?

Molta fiducia 6

Abbastanza fiducia 31

Molta+ Abbastanza fiducia 37

Poca fiducia 38

Nessuna fiducia 25

Il sondaggio di Piepoli, Lega sopra al 30%

Il sondaggio effettuato dall’istituto Piepoli per "Povera Patria" (Raidue) restituisce però percentuali leggermente diverse, con la Lega stabile al 30,5% il M5s che rispetto alla rilevazione del 3 febbraio scorso perde mezzo punto e si attesta al 15% e il Pd che sale al 20,5% (+0,5). Secondo Piepoli Italia Viva si attesterebbe al 5% (+0,5), mentre Fdi al 10,5.