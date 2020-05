Sondaggi, la Lega di nuovo giù. E il Pd si avvicina

La Lega perde un altro mezzo punto nei sondaggi e scende al 26,1% rispetto al 26,6 della settimana scorsa. È quanto emerge da un sondaggio sulle intenzioni di voto realizzato da Index Research per Piazza Pulita (La7). Ad approffittare del momento di difficoltà del Carroccio è soprattutto Fratelli d’Italia che sale al 13,7% (+0,5). Guadagnano qualcosa anche i 5 Stelle (+ 0,2) che vengono stimati al 14,9%.

Stabile invece il Pd che secondo Index Research si attesterebbe al 21,6 a 4,5 punti dalla Lega. Tra gli altri partiti Forza Itala fa segnare un leggero calo (- 0,2) e scende al 6,6%; male anche Italia che non va oltre il 3,5% (-0,3) tallonato ormai da Azione (il movimento politico di Carlo Calenda) al 2,5. Stabile al 2% +Europa, che raccoglie la stessa percentuale dei Verdi (+0,1).

Sondaggio Index Resarch per Piazza Pulita, la fiducia nei leader

Per quanto riguarda la fiducia nei leader, Giuseppe Conte resta saldamente in testa alla classifica (40), seguito da Giorgia Meloni (33) e Matteo Salvini (30). Al quarto posto, ma piuttosto staccato, c’è Zingaretti (23). In fondo, preceduti da Berlusconi e Calenda, troviamo Luigi Di Maio (14), il cui consenso è in picchiata, e Matteo Renzi (11). In calo di un punto (al 39%) la fiducia nel governo.

Salvini, male nei sondaggi? "Siamo ancora il primo partito"

Il calo nei sondaggi non impensierisce Matteo Salvini. Questa almeno è la versione dell'ex ministro, intervenuto a Mattino Cinque, su Canale 5. "La Lega va male nei sondaggi? Ma chi se ne frega, con tutti i problemi, dall'affitto al mutuo, alle riaperture, ai mafiosi, che ci sono in Italia, il sondaggio che mi interessa è quello delle tasche degli italiani". In ogni caso, "siamo il primo partito italiano", ha precisato Salvini.