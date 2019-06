Sondaggi, Salvini vola al 36,5 per cento: record storico per la Lega

La Lega, col vento in poppa dopo le elezioni europee, vola addirittura al 36,5 per cento secondo l'ultima rilevazione di Swg per il Tg di La7. Il M5s recupera. Il Pd cresce ancora, in controtendenza solo Forza Italia. Per gli elettori pochi dubbi: l'esecutivo giallo-verde deve continuare a governare. Procediamo con ordine.

Ultimi sondaggi politici: Lega al 36,5 per cento

In base all'ultimo sondaggio, il primo dopo il voto europeo, il partito di Matteo Salvini è al 36,5 per cento: più 2,2 per cento in soli sette giorni. Per il Carroccio è record storico. A destra si muove qualcosa, è evidente: i due punti che la Lega ha guadagnato sono praticamente gli stessi che perde Forza Italia, adesso al 6,9 per cento. Il sorpasso della Meloni su Berlusconi appare dietro l'angolo: Fratelli d'Italia è al 6,6 per cento.

Sondaggi, Pd al 23,5 per cento: staccato di 6 punti il M5s

Bene il Partito democratico, che si attesterebbe secondo Swg al 23,5 per cento, in crescita dello 0,8 per cento rispetto a una settimana fa. Il Pd non arrivava a numeri simili da molto tempo. Terza forza il Movimento 5 stelle, al 17,5 per cento, in lieve recupero. Tra i partiti minori da segnalare il 2,6 per cento dei Verdi, in crescita. Non bene invece +Europa e Italia in Comune: insieme non arrivano nemmeno più al 3 per cento. Scoraggianti anche per La Sinistra (Sinistra Italiana più Rifondazione) le ultime rilevazioni.

"Elettori Lega e M5s non vogliono crisi di governo"

Tanto gli elettori della Lega quanto quelli del Movimento 5 stelle ritengono che l'esperienza del governo Conte debba proseguire. Secondo la rilevazione di Swg per Tgla7 sono contrari alla crisi di governo il 61 per cento degli elettori della Lega e il 77 per cento degli elettori del M5s: sono ore decisive per il futuro dell'esecutivo, dopo la presa di posizione di ieri del premier. Il cerino è in mano ai due vicepremier.

Esulta apertamente su Twitter Luca Morisi, responsabile della comunicazione e social media strategist di Matteo Salvini: "L’Italia ha voglia di SÍ, di correre, di sviluppo, di tanti fatti e poche chiacchiere, di Futuro. Avanti tutta!". Parole che farebbero pensare a una volontà di tenere in piedi il governo Conte. Ma sono in tanti invece a pensare che la Lega possa decidere, ancora di più dopo i sondaggi di poche ore fa, di cambiare le carte in tavola. E la rottura sullo sblocca cantieri lo dimostra.

Il governo va avanti "per quattro anni se tutti mantengono la parola data" ma "voglio i fatti", e "non vedo l'ora di tornare a lavorare: bocca chiusa e fatti". Lo ha detto il vice premier Salvini in un comizio a Cremona lunedì sera, ribadendo di essere "fedele alla parola data".