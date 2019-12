Ultimi sondaggi: la doppia parabola per M5s e Forza Italia mentre le sardine frenano Salvini

Giorgia Meloni sempre più "pop" in aiuto di un Salvini non più così incisivo: il centrodestra avrebbe 13 punti in più rispetto alle Politiche 2018, il centrosinistra 4: a farne le spese il Movimento 5 Stelle che paga la metamorfosi in partito di governo