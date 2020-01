Sondaggi, Fdi doppia Forza Italia. Renzi e Calenda a passo di gambero

La Lega ritorna a crescere. Secondo l’ultimo sondaggio realizzato da Swg per il Tg di La7, il Carroccio guadagna 0,3 punti rispetto alla settimana scorsa e balza al 33,2%. In calo invece il Pd che lascia sul terreno lo 0,2 attestandosi al 18,2%. Inverte la rotta il M5s che sale dello 0,4%: se si votasse oggi, il Movimento otterrebbe il 15,6% dei consensi. Il partito che guadagna di più è però Fratelli d’Italia che dopo un breve periodo di stallo riprende la sua corsa. Secondo Swg Fdi raccoglie oggi il 10,9% dei consensi (+0,5), più del doppio di Forza Italia in deciso calo (-0,6) al 5,2%.

Sondaggi, "Azione" e "Italia Viva" non decollano

Battuta d’arresto anche per Italia Viva che perde lo 0,3% e si attesta al 4,5%. Se la creatura politica di Renzi non decolla, non va meglio a Carlo Calenda. “Azione” non va infatti oltre il 2,6%, in calo dello 0,3. Al 3% Sinistra Italiana/Mdp (-0,1). Guadagna lo 0,4% +Europa che torna al 2%, mentre perdono qualcosa i Verdi. La lista di Giovanni Toti, “Cambiamo”, si attesta all’1,2%. Tirando le somme, si può affermare che la distanza tra la coalizione di maggioranza e quella di opposizione si è leggermente accentuata (a favore del centrodestra), ma non ci sono stati terremoti.

Sondaggio Termometro Politico per Coffee break

Uno scenario simile è restituto dal sondaggio realizzato da Termometro Politico per Coffee Break (La7). Le percentuali sono leggermente diverse (com’è fisiologico che sia), ma il quadro resta sostanzialmente lo stesso.

Cosa voterebbe ora se ci fossero le elezioni politiche?

Lega 32,9

PD 19,4

Movimento 5 Stelle 16,0

Fratelli d'Italia 10,6

Italia Viva di Renzi 4,6

Azione di Calenda 2,1

Sinistra/MDP/Articolo 1 2,0

Forza Italia 5,8

Partito Comunista di Rizzo 1,0

I Verdi 1,4

Più Europa 1,4

Cambiamo di Toti 0,5

Altri 2,3