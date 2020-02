Sondaggi, Fratelli d'Italia vola. E Giorgia Meloni è più amata di Salvini

Fratelli d'Italia sale al 12,7% e riduce ulteriormente il distacco dal Movimento 5 Stelle, in discesa dello 0,3 al 14,9%. Tra i due partiti ci sono appena 2,2 punti percentuali. E' quanto emerge dall'ultimo sondaggio condotto da Ixè per Cartabianca. La rilevazione conferma il buon momento del Pd che cresce dello 0,3% e si porta al 20,1. La Lega, stabile al 28, resta però ancora lontana. Giù dello 0,3 Forza Italia (6,7%), stabile Italia Viva (3,2%), perde qualcosa +Europa che si attesta al 2,8.

La Sinistra guadagna invece lo 0,2% e si porta al 3%. "Azione" di Carlo Calenda scende invece 0,4 punti in una settimana e viene ora accreditato dell'1,2% dei consensi virtuali, poco sopra "Cambiamo!", di Giovanni Toti, che si attesta allo 0,9.

Sondaggi, Giorgia Meloni più amata di Salvini

La crescita di Fratelli d'Italia, che al momento raddoppierebbe i consensi rispetto alle Europee dell'anno scorso, si deve ad un altissimo tasso di riconferma, alla capacità di drenare elettori dagli alleati di centro destra, in particolare dalla Lega, e al recupero non trascurabile di elettori precedentemente astenuti.

Per quanto riguarda l'indice di gradimento dei leader Giorgia Meloni può contare sulla fiducia del 35% degli elettori, solo il 3% in meno rispetto al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il 4% in più rispetto all'alleato Matteo Salvini.