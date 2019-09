Sondaggi, il partito di Renzi fa bene a Conte e vale (già) più di Forza Italia

Gli ultimi sondaggi lo chiariscono in maniera netta: la maggioranza in Parlamento è diventata anche una maggioranza nei consensi del Paese. È l'effetto di Italia Viva, il nuovo partito di Matteo Renzi che ha scompaginato la geografia politica. Secondo l'ultimo sondaggio frutto della rilevazione settimanale curata da Swg per il TgLa7, vi sono alcuni trend confermati e altri in sviluppo rispetto alle ultime settimane. Vediamoli nel dettaglio.

Primo partito si conferma la Lega ma il consenso per Matteo Salvini non beneficia dell'effetto Pontida: ad una settimana dalla manifestazione di popolo del Carroccio il trend è ancora negativo e scende sotto la quota del 34%.

Secondo partito torna il Movimento 5 stelle, non per un aumento dei consensi - perde infatti mezzo punto percentuale - ma per il calo del Partito Democratico che sconta la fuoriuscita dei Renziani.

L'effetto di Italia Viva si vede proprio sul consenso dei 'dem' che vedono allontanarsi nei sondaggi la quota di galleggiamento del 20%. Per Renzi invece alla prima rilevazione di Swg spicca il volo tra i moderati superando la formazione di Berlusconi: tra i due protagonisti del patto del Nazareno è sfida a colpi di decimali intorno al 5% dei consensi.

Per Giorgia Meloni, dopo il fine settimana di sovraesposizione con il raduno sovranista di Atreju, i sondaggi vedono Fratelli d'Italia attestarsi come principale interlocutore di Salvini nel centrodestra.

Importante infine anche soffermarsi su quelle che a prima vista potrebbero apparire formazioni minori. Sono proprio i piccoli partiti "personali" a connotare la nuova stagione politica. Lo abbiamo già visto con il movimentismo di Calenda: l'eurodeputato dem è stato il primo ad aprire la stagione delle scissioni. Ma ancor prima di Renzi era stato il governatore della Liguria Giovanni Toti a strappare Forza Italia togliendo a Berlusconi amministratori locali e una piccola pattuglia di parlamentari. A settimane dall'annuncio la nuova formazione vale il 2%, un concenso che la colloca nella galassia dei partiti minori ma comunque capaci di orientare la geografia politica della terza repubblica.

Come stima infatti l'istituto demoscopico Swg il fatto nuovo sta nella costruzione di una nuova maggioranza di centrosinistra. Vediamo infatti come complessivamente la somma delle intenzioni di voto mostri un cambiamento nel "vento" che soffia sull'Italia.

Sondaggi, il peso del consenso dei vari partiti

Lega 33% M5s 20% Pd 19% Fdi 6% Italia Viva 5% Forza Italia 5% Cambiamo! (Toti) 2% Sinistra 2% Verdi 2% +Europa 1%

Sommando i consensi si ottiene come nella bussola del consenso il centrodestra sia ancora superiore al centrosinistra mentre se il centrosinistra si allea con il Movimento 5 stelle la maggioranza pende verso l'attuale maggioranza di governo. La prima prova del nove sarà con le elezioni regionali in Umbria quando il 27 ottobre il patto civico M5s-Pd sarà per la prima volta valutato nel segreto delle urne nei seggi elettorali.

Il partito di Renzi, Italia Viva, scompagina la geografia politica

Ultima occhiata ai flussi elettorali. Nella rilevazione di Swg si vede come il nuovo partito di Renzi possa diventare una calamita del centro moderato, sottraendo voti nel centrosinistra come nel centrodestra. Vittima designata +Europa, ormai vicina allo zero virgola.