I sondaggi vedono il crollo della Lega, ma il matrimonio col Pd non scalda i 5 stelle

La Lega perde 5 punti in un mese: doccia fredda per Salvini che paga lo scotto di aver aperto la crisi di governo in pieno agosto. Il sondaggio Winpoll-Sole 24 ore conferma i trend sulle intenzioni di voto registrati da altre rilevazioni, sottolineando come solo 4 italiani su 10 vogliono andare a votare subito.

Prime indicazioni anche per il possibile nuovo governo Pd-5stelle. La rilevazione pubblicata da il Sole 24ore accredita come la maggioranza dei dem sia favorevole all'accordo con i pentastellati.

Il 62% degli elettori Pd vuole l'accordo con il M5s.

Più freddo l'elettorato del Movimento 5 stelle: solo il 43% giudica positivamente l'accordo con il Pd per dare vita ad un nuovo governo.

Sondaggi: crollo Lega, nuovo record per Fdi

La Lega scivola dalla stima del 38,9% del 30 luglio, all'attuale 33,7% (quasi un punto percentuale al di sotto al risultato delle elezioni Europee, 34,4%).

Il Pd racimola uno 0,7 in più, passando dal 23,3 al 24 (era al 22% alle Europee). In risalita anche il M5s dal 14,8 al 16,6 (era al 17% alle Europee).

Nel centrodestra si conferma il trend positivo per Giorgia Meloni con Fratelli d'Italia che sale dal 7,4 all'8,3 (era al 6,5% alle Europee). Si raffredda ancora Forza Italia che al suo minimo storico scende al 6,6% (era all'8,8% alle Europee).

Italy: National-conservative FdI (ECR) reaches new record high in today's Winpoll poll: 8.3%. #Meloni — Europe Elects (@EuropeElects) August 25, 2019

Sondaggio Winpoll-Sole 24 ore 25 agosto 2019

Lega 33,7% (-5,2)

Pd 24%

M5s 16,6%

FdI 8,3%

FI 6,6%

+Eu 3,2%

Sinistra 2,3%

Verdi 1,4%

Sondaggi, per i leghisti è addio ai 5 stelle

Solo il 41% degli interpellati si dichiara favorevole al voto in autunno. L'elettorato della Lega dà per morto il rapporto con il M5s, solo il 7% auspica la riconferma del governo gialloverde.

La diffidenza dei 5Stelle per i Dem non si cancella in pochi giorni e infatti, come sottolinea Roberto D'Alimonte commentando i dati del sondaggio, questo atteggiamento spiega "perché tra gli elettori del M5s, che pure sono in maggioranza (relativa) favorevoli a un governo con il Pd, solo il 34% crede che un tale governo possa durare tutta la legislatura mentre il 37% pensa che durerà pochi mesi".

Cambierà qualcosa dopo questi dati? Sicuramente non sono passati inosservati in casa Pd: è lo stesso ex premier Gentiloni a segnalare: