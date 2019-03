Sondaggi, Salvini affossa i 5 stelle: sorride anche il Pd

La Lega di Salvini continua a riscuotere consensi, un effetto inversamente proporzionale a quello che invece sta succedendo all'elettorato del Movimento 5 Stelle. Osservando i numeri degli ultimi sondaggi, il Governo del cambiamento sembra che stia giovando soprattutto al Carroccio, con Di Maio e co. che scivolano sempre di più, perdendo punti importanti ad ogni rilevazione.

Sondaggi, sale la Lega e scendono i 5 stelle

Negli ultimi sondaggi di Nando Pagnoncelli, pubblicati sul Corriere della Sera, il Movimento 5 Stelle si ferma al 21,2%, circa quattro punti in meno rispetto ai numero del mese scorso e tre in meno dei dati pubblicati dal Parlamento europeo. Ma se da un lato Di Maio non può sorridere, Matteo Salvini può invece stappare qualche bottiglia, considerando che la sua Lega continua nel suo boom di consensi, fermandosi al 35,9%. Dei risultati che fanno il paio con quanto successo nelle elezioni locali in Abruzzo e Sardegna, in cui il Carroccio ha mostrato ancora segnali di crescita, al contrario dei pentastellati. Piccola ripresa anche per il Pd che sale al 18,5%, mentre Forza Italia si ferma all'8,6% e Fratelli d'Italia e +Europa "si attestano al livello della soglia di sbarramento".

M5s, i motivi del crollo

Se il Movimento 5 stelle perde consensi e nello stesso tempo li guadagna l'alleato di Governo, la causa di queste variazioni va andata a cercare molto probabilmente nei temi affrontati dalle due compagni che al momento formano l'esecutivo. Dall'immigrazione alla sicurezza, fino alle grandi opere, l'elettorato trasversale dei 5 Stelle non ha mai nascosto di non gradire alcune posizioni degli esponenti pentastellati troppo vicine a Salvini, inoltre si tratta di un elettorato non proprio compatto, come dimostrato dal referendum online della scorsa settimana.

Così, come confermato anche dall'analisi del Corsera, i 5 stelle vedono al momento due vie di 'fuga' dell'elettorato: da una parte c'è chi si astiene, criticando l'alleanza con la Lega, dall'altra c'è invece proprio chi abbandona i pentastellati per dare il consenso a Salvini. Perdite che a lungo andare potrebbero far arrivare il Movimento 5 Stelle sotto la temutissima soglia del 20%. Una soglia in cui in questo momento naviga anche il Partito Democratico che, in attesa delle primarie di domani, dà dei piccoli segnali di ripresa salendo al 18,5% e facendo segnare un +2,4% rispetto alle rilevazioni effettuate lo scorso mese.