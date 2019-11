Sondaggi, per il M5s è buio totale (e intanto la destra vola)

Il M5s continua a calare nei sondaggi. Secondo l’ultima rilevazione effettuata da Emg Acqua per Agorà (RaiTre) i 5 Stelle perdono mezzo punto in una settimana e si attestano al 16,3%. Male anche il Pd che scende dello 0,3%, ma con il 19 per cento dei voti si conferma comunque la seconda forza politica del Paese. In calo anche Forza Italia che passa dal 7,4% al 7,2 e Più Europa che perde lo 0,4% e gode ora dell’1,8% dei consensi.

Sondaggi, bene Italia Viva. Vola la destra

In crescita invece Italia Viva di Matteo Renzi che guadagna lo 0,2% arrivando al 4,9%. Balzo in avanti notevole per Fratelli d’Italia che passa al 10% dal 9,4% della scorsa rilevazione (+0,6). Se Giorgia Meloni ha il vento in poppa Matteo Salvini non è da meno. La Lega è infatti il partito che guadagna di più: rispetto al 31 ottobre il Carroccio vede crescere di 1,2 punti percentuali il proprio consenso, attestandosi al 34,2%.

L'opposizione fa bene a Lega e Fdi

Due le indicazioni che possiamo trarre dai sondaggi di Emg. Il primo è che l’opposizione fa bene al centrodestra, anzi alla destra visto che Salvini e Meloni da soli veleggiano ormai ben oltre il 40%.

Sondaggi, la crisi inarrestabile del M5s

La seconda è che i 5 Stelle sono ripiombati nella crisi di consenso che aveva caratterizzato la prima fase della legislatura. La decisione di Salvini di rompere l’alleanza sembrava aver rimesso il M5s in carreggiata, ma a soli due mesi dall’insediamento del Conte bis i pentastellati sono di nuovo in caduta libera. Stando ai sondaggi, dalle politiche del 2018 ad oggi - nel giro di appena un anno e mezzo - il M5s ha più che dimezzato i propri consensi.

Reddito di cittadinanza bocciato da nove italiani su dieci

Perché l’elettorato ha abbandonato il Movimento? Dal sondaggio di Emg è emerso che su alcuni temi come il reddito di cittadinanza gli italiani non la pensano come Di Maio & co. Secondo Emg l’88% degli intervistati ritiene ad esempio che il rdc non stia funzionando, e la pensa così anche l’85% degli elettori penstastellati. Gli italiani bocciano anche l’idea di chiudere i negozi la domenica, altra crociata di Di Maio: solo il 32% ha risposto di sì, contro un 63% di contrari. Per il leader dei Stelle è il momento di fare una seria riflessione.