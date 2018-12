Gli ultimi sondaggi spengono le speranze dei 5 Stelle. L'unico a esultare è Salvini

Il Movimento 5 Stelle non recupera consenso tra gli italiani. Lunedì scorso un sondaggio realizzato da Swg per La7 aveva fatto sperare il popolo pentastellato: nonostante le grane di Di Maio, il M5s aveva guadagnato lo 0,8% rispetto alla settimana precedente. In quell’occasione ci eravamo chiesti: si tratta di un trend significativo o di un fuoco di paglia? Ebbene, stando alla supermedia pubblicata ieri da YouTrend e Agi, sembra più probabile la seconda opzione.

Quello di YouTrend è un calcolo realizzato partendo dai sondaggi realizzati da sette istituti di ricerca (EMG, Euromedia, Ixè, Noto, Piepoli, SWG, Tecnè) e che dunque – almeno in teoria - fornisce una visione più ampia del quadro d’insieme. Come cambia allora il consenso dei partiti italiani? La prima cosa che salta agli occhi è che quasi tutte le forze politiche – Lega esclusa – perdono terreno rispetto a due settimane fa. I 5 Stelle perdono lo 0,4% e si attestano al 25,8. Il Pd è stabile al 17,1%. Forza Italia perde lo 0,4%; in discesa (-0,3%) anche Fratelli d’Italia.

Come accennavamo sopra, il Carroccio guadagna qualcosa (+ 0,2%) e sale al 31%. Si noterà che la media di YouTrend è meno ottimista sui consensi virtuali attribuiti alla Lega: alcuni istituti di ricerca stimano infatti il partito di Salvini ben oltre il 32%. Ma è inutile dire che tutti i sondaggi vanno prese con le pinze e il margine di errore (+ 0,3% e – 0,3%) è pur sempre considerevole. Però indubbiamente un’idea sui trend in atto è possibile farsela. E uno dei trend in atto da settimane – se non da mesi – è il calo dei consensi del M5s che dal 32,7% del 4 marzo è passato secondo quasi tutti i sondaggi al 26-27%.

L'ultimo sondaggio di Index Research per La7

Secondo una rilevazione di Index Research per Piazza Pulita, mandata in onda giovedì sera, il M5s sarebbe sceso sotto la soglia psicologica del 25%. Resta ancora da vedere come gli elettori accoglieranno l’eco tassa, una proposta che il M5s ha rivendicato con orgoglio ma che non sembra avere molta popolarità tra gli italiani.