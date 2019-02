Sondaggi, uragano Lega: il distacco dal M5s è a doppia cifra (ma il governo non sorride)

La Lega al 17,4%, il Movimento 5 stelle al 32,7%: queste le percentuali di voto dei due partiti di governo alle elezioni del 4 marzo 2018. Oggi, invece, i sondaggi politici mostrano un (deciso) capovolgimento del consenso. Le ultime rilevazioni di Index Research per Piazzapulita dicono che, se si votasse oggi, il partito di Matteo Salvini avrebbe il 34,2% dei consensi, registrando un +0,5% rispetto alla settimana scorsa. Movimento 5 stelle, invece, dato in calo dello 0,2% rispetto a sette giorni fa: oggi è al 23,3%. Scenario ribaltato in pochi mesi. La distanza tra i due partiti alleati di governo sarebbe dunque del 10,9%.

Gli ultimi sondaggi politici

I sondaggi politici di oggi

Come sta, invece, l'opposizione? Per Index Research il Partito democratico, in attesa delle primarie del 3 marzo prossimo, perde lo 0,3% in una settimana, attestandosi al 17,2%. Forza Italia in leggera ascesa, data all'8,1%. Fratelli d'Italia al 4,3%, esattamente come sette giorni fa.

Completano il quadro +Europa al 2,8%, Potere al Popolo al 2,2% (con un +0,2% rispetto alle rilevazioni più recenti). Altissima la percentuale degli indecisi e del popolo del non voto: il 37,1% degli italiani, se si votasse oggi, non andrebbe alle urne o si dichiara indeciso.

I sondaggi in vista delle elezioni europee: governo in calo

Ma passiamo ora ad un'altra rilevazione sulle intenzioni di voto. Gli ultimi sondaggi realizzati da Emg Acqua per la Rai mostrano le intenzioni di voto degli elettori italiani in vista delle elezioni europee di maggio. I dati raccolti da questo istituto confermano la tendenza delle scorse settimane: in calo il consenso per Lega e Movimento 5 stelle e cresce, invece, la fiducia nelle opposizioni. Il Partito democratico e Forza Italia guadagnano mezzo punto percentuale ciascuno. Secondo il sondaggio, il consenso nel governo scende al 55,2% (la settimana prima era al 56,1%). La Lega resta il primo partito e si attesta al 30,1%, subito dopo c’è il M5s al 25,1%. Entrambi i partiti di governo sono in calo. Il centrodestra all’opposizione è in ripresa: Forza Italia sale di mezzo punto e arriva al 9,7%. Fratelli d’Italia è al 4,5%. L’opposizione di centrosinistra è al 25,7%. Il Pd sale e arriva al 18,7%, il risultato registrato alle elezioni del 4 marzo. +Europa è al 3%, Potere al popolo al 2%.