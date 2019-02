Sondaggi, sabato "da incubo" per il Pd: e tra Lega e M5s il distacco si riduce (di poco)

Ultimi sondaggi politici, non mancano le sorprese del fine settimana. Il sondaggio di Nando Pagnoncelli (Ipsos) per il Corriere della Sera mostra quali sono i nuovi equilibri del mondo politico italiano in vista delle elezioni europee 2019. Ci sono elementi di novità, se si vanno ad analizzare le percentuali dei singoli partiti. Eclatante, in negativo, il dato che riguarda il Partito democratico, che tocca il punto più basso nella sua storia recente. I dem sono crollati fino al 16,1 per cento, perdendo più di un punto percentuale in poche settimane. Mai il Pd aveva raggiunto un consenso così basso, secondo i principali istituti di sondaggi

Ultimi sondaggi politici: Lega al 34,4, M5s al 25,4 per cento

Per quello che riguarda i partiti di maggioranza, la Lega, nonostante una leggera flessione, mantiene la posizione di primo partito con il 34,4 per cento. Un punto e mezzo in meno del 35,8 per cento rilevato tre settimane fa. Stabile invece il Movimento 5 stelle, al 25,4 per cento. Risale leggermente Forza Italia, che però è sempre staccatissima dagli (ex) alleati della Lega: il partito di Silvio Berlusconi guadagna un punto salendo rispetto alla precedente rilevazione Ipsos dal 7,1 all’8,1%.

A quel che sembra quindi le primarie del Partito Democratico (tra meno di un mese) invece che stimolare partecipazione e far crescere l'attenzione dell'elettorato verso il mondo dem, non aiutano. Lega e M5s insieme hanno il 60 per cento dei consensi.

Sondaggi, astenuti e indecisi alle stelle: sono il 42 per cento

Va sottolineato che alle elezioni europee c'è lo sbarramento del 4 per cento per eleggere eurodeputati. Non dormono quindi sonni sereni +Europa e Fratelli d’Italia. Il primo secondo Ipsos adesso è poco sopra la soglia di sbarramento, al 4,2 per cento per la precisione. Fratelli d'Italia ora sarebbe invece intorno al 3,6 per cento, al di sotto di quel 4,3 del 4 marzo 2018. Altri dati: Noi con l’Italia viene indicata allo 0,8 per cento. La sinistra di Leu, Articolo 1 Mdp e Sinistra Italiana al 2,2 per cento. Altissimo il numero di astenuti e indecisi: addirittura il 42,5 per cento. La sensazione è che proprio quest'ultimo dato possa significare che nei prossimi mesi tutto possa ancora cambiare. La campagna elettorale potrebbe riservare sorprese.

Sondaggio elezioni regionali Emilia Romagna: spina per il Pd

In Emilia Romagna nei sondaggi la Lega vola nelle roccaforti rosse. Secondo l'ultimo sondaggio dell'Ipsos in Emilia Romagna la Lega conquista la fiducia del 23% degli elettori, lasciando indietro Pd e M5S. E ora il Carroccio punta a strappare alcune città al centrosinistra. Storiche roccaforti dell’Emilia Romagna "rossa" come Ferrara, Modena e Forlì potrebbero a breve essere amministrate dal partito capitanato da Matteo Salvini: per il Pd sarebbe un colpo molto duro, soprattutto dal punto di vista simbolico.