Sondaggi, boom Pd ma nel governo c'è poco da ridere: (molto) male M5s e Italia Viva

Ci sono sorpese negli ultimi sondaggi politici. Secondo la rilevazione di Swg per il Tg di La7 condotto da Enrico Mentana, uno dei sondaggi più attesi anche dai politici stessi, c'è stato un balzo in avanti del Pd che gode ancora dell'effetto voto in Emilia Romagna e sale al 19,7 per cento. Male, molto male il M5s, che cala ancora e va addirittura sotto il 14 per cento. La Lega non ne risente e resta ampiamente il primo partito al 33 per cento. Gli attacchi sulla prescrizione non premiano Renzi che perde mezzo punto.

Sondaggi: Pd guadagna 2 punti in una settimana, baratro M5s

Cosa accadrebbe se si andasse oggi al voto per elezioni politiche? La Lega di Matteo Salvini è al 33,3 per cento, in leggera crescita. Un italiano su tre tra quelli che andrebbero al seggio, e che hanno le idee chiare su quale partito votare, sceglierebbe il Carroccio. Da evidenziare come la brutta sconfitta di Borgonzoni alle regionali non abbia avuto alcun impatto sul consenso leghista.

Il Partito Democratico, forse grazie all'effetto Emilia Romagna, arriva dopo molto tempo a sfiorare nuovamente il 20 per cento: è al 19,7, guadagnando 2,2 punti in soli 7 giorni. Se nel governo c'è chi sorride, c'è anche chi si interroga sulle ragioni di un calo che pare inarrestabile: il Movimento 5 stelle è ora, secondo questo sondaggio, al 13,9 per cento, in calo di un punto netto in una settimana.

Non ci sono buone notizie nemmeno per Italia Viva: la formazione di Matteo Renzi non sfonda, anzi. E' al 4,1 per cento, perde mezzo punto percentuale e quel 10 per cento indicato a più riprese come obiettivo sembra più che altro una chimera oggi come oggi. Stabili le gerarchie nel centrodestra: Fratelli d'Italia resta sopra al 10 per cento, Forza Italia poco sopra al 6 per cento.

Ultimi sondaggi: le percentuali dei partiti minori

Per quello che riguarda le altre formazioni politiche, cala di quasi mezzo punto Sinistra Italiana con Mdp Articolo 1, ora al 3,1 per cento. Azione di Carlo Calenda non pare scollarsi da quel 2,6 per cento. Risultati simili anche per Verdi, Più Europa e Cambiamo. Sempre notevole la percentuale di chi non si esperime: questa settimana è del 36 per cento