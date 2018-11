Sondaggi, brusco stop per la Lega. E per il governo c'è un'altra cattiva notizia

Il governo gode ancora di un ampio consenso nell’elettorato, ma i due partiti di maggioranza devono stare attenti a non tirare troppo la corda, specie sulle misure economiche. Ad agitare i sonni degli italiani è soprattutto la legge finanziaria: secondo un sondaggio realizzato da Swg per il tg di La7, il 38% degli intervistati ritiene che l’esecutivo debba rivedere completamente la manovra, mentre per un altro 30% bisogna venire incontro alle richieste dell’Ue, ma solo con modifiche ridotte. Il 68% del campione pensa dunque che sia necessario cambiare in qualche modo la legge finanziaria. Solo il 19% degli intervistati vorrebbe invece mantenerla inalterata anche a rischio di subire una procedura di infrazione.

Insomma, la bocciatura da parte di Bruxelles pesa anche sul giudizio dell’elettorato che non sembra disposto ad andare allo scontro frontale con l’Ue. E forse non è un caso che nelle ultime ore sia Salvini che Di Maio abbiano aperto a possibili modifiche mantenendo vivo il dialogo con l’Europa.

Intenzioni di voto, il sondaggio Swg: Lega giù, sale il Pd

Le preoccupazioni degli italiani si ripercuotono anche sulle intenzioni di voto: nessun terremoto, intendiamoci, ma secondo il sondaggio di Swg la Lega inizia ad accusare il colpo. Il Carroccio viene accreditato del 31,5% di voti potenziali, in calo dell’1,2 rispetto alla settimana scorsa. Sostanzialmente stabili i 5 Stelle (+ 0,1) che si attestano al 26,5%. Cresce invece di mezzo punto il Pd (18%) e cresce pure Forza Italia che guadagna lo 0,6.

È dunque evidente che c’è stato un piccolo travaso di voti dalla maggioranza all’opposizione; è anche vero però che le percentuali di Pd e Fi sono ancora troppo basse per rappresentare un vero pericolo per il governo.

Il sondaggio RTI per Rete 4

Altro sondaggio, altre percentuali. Secondo un sondaggio di Rti del 23 novembre scorso, il consenso della Lega è invece leggermente più alto, a differenza di quello dei 5 Stelle. Ad ogni modo si tratta di variazioni non troppo marcate.

Percentuale tra chi dichiara il voto 23 novembre un mese fa lega 32% 30,9% m5s 25,8% 27,5% pd 18% 17,3% fi 11,3% 10,9% fdi 4% 4% altri 8,9% 9,4%

Quanto alla manovra, la maggior parte degli italiani degli italiani esprime giudizi negativi e c’è molta preoccupazione per la bocciatura da parte dell’Ue.

La bocciatura della manovra da parte della Ue L'Italia rischia l'isolamento, sarebbe stato meglio cercare una mediazione



E' un'ingerenza politica delle Commissione europea rispetto alle scelte dell'Italia sono preoccupati* 62% non sono preoccupati** 37% senza opinione 1%

I giudizi sulla manovra economica: Riduce le disuguaglianze, da impulso alla crescita economica



Fa crescere il debito, spaventa gli investitori, è «assistenziale» . oggi un mese fa giudizi positivi* 38% 40% giudizi negativi** 52% 49% senza opinione 10% 11%

Gli elettori si dicono preoccupati anche dall'andamento dei mercati finanziari.