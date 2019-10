Sondaggi "con sorpresa": Renzi rosicchia consenso ma non al Pd (M5s ancora in calo)

Sondaggi politici, abitudine ormai quotidiana: il "sondaggio di Mentana" è uno dei più attesi anche nel mondo politico: secondo l'ultima rilevazione Swg per TgLa7, il Movimento 5 stelle non sta attraversando la sua fase più brillante: cala ancora, meno 1,1 rispetto alla scorsa settimana, arrivando al 18,5 per cento. Ma dall'ultima sondaggio emergono molti elementi interessanti.

Sondaggi oggi: Lega primo partito, M5s in calo

Stabile la posizione della Lega che si conferma ampiamente il primo partito oggi in Italia nei sondaggi, diminuendo però dello 0,5 per cento e raggiungendo il 32,3.

Piccolo sospiro di sollievo per il Partito Democratico che nonostante la scissione renziana guadagna 6 punti decimali, arrivando nuovamente fino al 20 per cento.

Sondaggi, Renzi rosicchia consenso: Italia Viva al 5,7 per cento

Si ferma il trend positivo per il partito di Giorgia Meloni (Fratelli d'Italia), che vede una leggera contrazione, per cui passa dal 7,3 al 7,1 per cento. Sembra invece essersi assestata Forza Italia, ferma al 5 per cento: tutto il centrodestra complessivmanete così risulta in calo

Italia Viva di Matteo Renzi pian piano rosicchia un po' di consenso ad altre forze politiche, superando quindi il 5 per cento: ora sarebbe secondo Swg al 5,7 per cento a livello nazionale.

Tra i partiti "minori" (almeno numericamente) nulla di rilevante da segnalare: Verdi, +Europa, Sinistra e Cambiamo! di Toti sono tutti ampiamente sotto al 3 per cento, con variazioni minime rispetto a sette giorni fa.