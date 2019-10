Sondaggi, ottobre inizia male per (quasi) tutti: Renzi, l'effetto novità è già finito

Sondaggi, ottobre non inizia sotto i migliori auspici per molti partiti. Ci sono molti elementi interessanti nel nuovo sondaggio di Swg per il Tg di La7 di Enrico Mentana. Non si registrano scostamenti di rilievo rispetto alla scorsa settimana: non sorridono i partiti che formano la maggioranza di governo (cala il M5s, in stallo il Pd), ma nemmeno il Carroccio "d'opposizione" riesce a raggranellare nuovo consenso. Una fase politica delicata, resa ancor più incerta e frastagliata dalla nascita del nuovo partito renziano, Italia Viva, che però dopo il buon esordio nelle rilevazioni accusa già il colpo.

Ultimi sondaggi: calano Lega e M5s, stabile il Pd

La Lega di Matteo Salvini perde lo 0,8 per cento attestandosi comunque come primo partito, ma sono quasi tutte le forze politiche a perdere consenso. Il Movimento 5 stelle diminuisce dello 0,4 per cento i propri consensi raggiungendo il 19,6. Italia Viva, il neonato partito di Matteo Renzi, perde mezzo punto in una settimana e si attesta al 4,9 per cento. Il Pd post-scissione invece non cala ma nemmeno cresce: rimane al 19,4 per cento.

Sondaggi politici, bene solo la Meloni: trend positivo per Fdi

Secondo l'ultimo sondaggio Swg parte dei punti percentuali che la Lega avrebbe perso nello scorso mese e mezzo sono recuperati da Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che sale dello 0,6 per cento e fermandosi al 7,3 per cento. Il trend positivo di Fratelli d'Italia, che rosicchia voti agli altri partiti del centrodestra, è da rimarcare. Sempre male Forza Italia, partito "in agonia" secondo più di qualcuno, che è al 5 per cento (-0,1 rispetto una settimana fa).

Tra i partitini "minori" in calo anche la nuova formazione di Toti, Cambiamo, così come La Sinistra e +Europa. Stabili al 2 per cento i Verdi.

Ultimo sondaggio oggi: percentuali di tutti i partiti

In sintesi, le percentuali attribuite a tutti i principali partiti secondo il nuovo sondaggio di Swg per il Tg di La7 di Enrico Mentana.