Ultimi sondaggi su Lega e M5s: cosa è successo dopo il caso Diciotti e il voto su Salvini

Cosa dicono gli ultimi sondaggi politici? Nelle ultime settimane, i due grossi "casi" al centro del dibattito pubblico - parliamo della consultazione del M5s su Rousseau in seguito alla richiesta del Tribunale dei ministri di Catania di processare Matteo Salvini per il caso Diciotti e il conseguente voto della giunta per le immunità del Senato per le autorizzazioni a procedere - hanno avuto un impatto significativo sui sondaggi. Vediamo perché.

Gli ultimi sondaggi su Lega e Movimento 5 stelle

Secondo la Supermedia elaborata da YouTrend/Agi, in due settimane la Lega di Salvini ha guadagnato circa un punto e mezzo, portandosi al 33,5% nelle intenzioni di voto degli italiani. Se si votasse oggi, più di un italiano su tre voterebbe per il Carroccio. Il Movimento 5 stelle viene invece dato al 23,6%, rispetto al 25,2% di quattordici giorni fa. Da dove viene questo guadagno della Lega? Per YouTrend, "quasi certamente, in gran parte - come dimostrato anche dai flussi elettorali delle regionali in Abruzzo - dal Movimento 5 stelle", che perde terreno quasi esattamente nella stessa misura (-1,6%) in cui si manifesta l'ascesa della Lega (+1,4%). In altre parole, i consensi persi in quest’ultimo periodo dal Movimento 5 stelle sono andati in massima parte a Salvini.

Ricordiamo che la Supermedia YouTrend/Agi è una media dei sondaggi degli ultimi 15 giorni, messi a confronto con i dati raccolti nella settimana precedente. Gli istituti considerati sono Demopolis, Euromedia, Noto, Piepoli, Quorum, SWG e Tecnè. Come stanno le opposizioni? Il Pd - sempre secondo questa Supermedia - si attesta al 17,6% arretrando leggermente (-0,3%). Forza Italia torna sul 10% e Fratelli d'Italia è stimata intorno a un buon 4,5%. Quale sarebbe il valore effettivo di un centrodestra che si riproponesse come coalizione per il governo del Paese? Lo ha chiesto Quorum in un sondaggio realizzato per SkyTG24: da questa rilevazione emerge come in realtà il centrodestra, se si presentasse alle elezioni politiche come coalizione, otterrebbe "solo" il 42,7%, circa 5,5 punti in meno rispetto alla somma delle liste separate. Abbastanza, probabilmente, per vincere le elezioni ottenendo la maggioranza dei seggi sia alla Camera che al Senato, ma non per "stravincere", scrive YouTrend.





Sondaggi politici di oggi: Index Research per Piazzapulita

Il sondaggio Index Research per Piazzapulita, invece, "racconta" che il salvataggio di Salvini dal processo per il caso Diciotti impatta solo marginalmente sul consenso che il Movimento 5 stelle raccoglie oggi nelle intenzioni di voto degli italiani. I pentastellati si attestano al 22,2%, perdendo lo 0,1% rispetto alla rilevazione di una settimana fa. La Lega è data al 34,7% (+0,2% rispetto a sette giorni fa).

Il Partito democratico, ormai vicino al voto delle primarie, segna un +0,2% e si porta al 17,5%. Forza Italia cresce, secondo il sondaggio Index Research/Piazzapulita: +0,4%. Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni si attesta al 4,5% nelle intenzioni di voto. PiùEuropa e Potere al Popolo calano dello 0,1%, portandosi rispettivamente al 2,8% e al 2,2%. Ma è larga, molto larga, la fetta degli italiani indecisi e del popolo del non voto: 37%.

Ecco, secondo il sondaggio di Index Research, cosa pensano gli italiani delle azioni di Matteo Salvini sul caso Diciotti: per il 59,3% degli intervistati, il ministro dell'Interno ha agito nell'interesse dello Stato. Dalla pagina Facebook di Piazzapulita La7.