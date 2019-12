Sondaggi da incubo per il Movimento 5 stelle: non si ferma l'emorragia di consensi

Sondaggi politici, come andrebbero le cose se si votasse oggi stesso? La Lega è l'unica a guadagnare consenso negli ultimi 7 giorni (+0,7 per cento) tornando a sfiorare il 34 per cento secondo l'ultima rilevazione di Swg per il Tg La7 condotto da Enrico Mentana: il sondaggio di inizio settimana è tra i più attesi all'interno dello stesso mondo politico ed è uno dei più incisivi nell'indirizzare il dibattito dei giorni seguenti.

Ultimi sondaggi, nel centrodestra cresce solo la Lega

Male Silvio Berlusconi, perde infatti quasi un punto Forza Italia, in lieve flessione anche Fdi. Se Fratelli d’Italia resta in doppia cifra col 10 per cento (-0,1 per cento), Forza Italia scende di 0,9 punti arrivando al 5,1 per cento. Sommando anche Cambiamo! (1 per cento), la coalizione di centrodestra comprendente i partiti di Salvini, Meloni, Berlusconi e Toti arriva al 49,9 per cento delle preferenze (era il 50,5 per cento la settimana scorsa).

Crollo Movimento 5 stelle: è al 15,5 per cento

Non sorride la maggioranza giallorossa. Il Pd cala meno dei Cinquestelle, male anche Renzi. "Azione" di Calenda esordisce invece bene. Giù di un punto pieno il Movimento 5 Stelle (15,5 per cento), in calo dello 0,4 per cento il Partito Democratico (17,7 per cento), lieve calo anche per per Italia Viva (4,9 per cento). Deludenti, ma non è una novità sul fronte sondaggi, anche tutte le liste minori del centrosinistra: Sinistra Italiana-MDP-Art. 1 (3,3 per cento) guadagnerebbe lo 0,2 per cento su base settimanale, mentre sarebbero stabili i Verdi (2 per cento) e +Europa (1,6 per cento).

La vera novità politica della settimana è senz'altro il partito di Carlo Calenda, Azione: la formazione dell’ex ministro dello sviluppo economico sarebbe al 3,3 per cento. Sempre altissima la percentuale di chi non si esprime: è addirittura il 38 per cento del campione. Proprio quest'ultimo dato spiega meglio di ogni altra cosa perché tutti i sondaggi vadano presi con le pinze: in caso di nuove elezioni anticipate il quadro potrebbe cambiare, e non di poco.