Sondaggi, è notte fonda per il Movimento 5 stelle

Sondaggi, non è un buon periodo per il governo. Più che le performance dell'esecutivo, a preoccupare i partiti della maggioranza è la netta crescita di consenso dei partiti d'opposizione. Dal sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana, il sondaggio "del lunedì sera" tra i più attesi in primis proprio nel mondo politico, arrivano indicazioni interessanti. La Lega mantiene il trend positivo e allunga al 34,5 per cento, cresce anche Fratelli d'Italia che si avvicina alla doppia cifra, al 9,5. Nella maggioranza balzo del Partito democratico di Zingaretti (+ 1,1), mentre è pesante il calo del Movimento 5 stelle.

Ultimi sondaggi: Lega al 34,5 per cento, male il M5s

I sondaggi di fatto confermano la crescita della Lega, il cui 34,5 per cento è superiore al risultato delle ultime elezioni europee. Stabile Forza Italia, nonostante le ipotesi di scissione: 6,2 per cento. Il Pd è ancora il secondo partito del Paese, al 18,6 per cento, con un balzo dell'1,1 per cento. Per il Movimento 5 stelle è notte fonda, alle prese con le contestazioni alla leadership di Luigi Di Maio, le divisioni interne sullo scudo penale per l'ex Ilva e i dubbi sulle prossime regionali (non è certa la presenza di una lista pentastellata in Emilia Romagna): in sette giorni scende dal 16,8 al 15,8 per cento.

Sondaggi, il boom di Italia Viva è già finito?

Non ci sono buone notizie nemmeno per Italia Viva, il nuovo partito di Matteo Renzi che invece era cresciuto la settimana precedente: cala dal 6 al 5,6 per cento. Per quel che riguarda i partiti "minori", in calo anche Sinistra Italiana-Mdp articolo 1. I Verdi scendono dal 2,2 all'1,9. +Europa dall'1,8 all'1,5. Mentre sul fronte di centrodestra, sale - sia pure di soli due decimali - Cambiamo di Toti: dall'1,1 all'1,3 per cento.

Centrodestra al 51,2 5 per cento secondo gli ultimi sondaggi

Il dato più interessante è quello che riguarda i dati delle coalizioni. Conti alla mano Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Cambiamo arrivano al 51,5 per cento. In vista delle prossime elezioni regionali, a partire da quelle in l'Emilia-Romagna del 26 gennaio 2020, il centrodestra può sorridere, anche se tradizionalmente le settimane prima del varo della manovra non sono mai foriere di buone notizie sul fronte sondaggi peri partiti di governo.