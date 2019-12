Sondaggi, Meloni boom: battuta d'arresto per Salvini

Lega primo partito, per distacco, ma la battuta d'arresto per Salvini c'è: meno 0,8 per cento in sette giorni, a destra sorride solo Giorgia Meloni. Fratelli d'Italia si conferma abbondantemente sopra il 10 per cento secondo l'ultimo sondaggio Swg per il Tg di La7: cresce del +0,9 per cento raggiungendo il 10,7. Bene Forza Italia. Nel governo, lieve flessione del Pd, segno positivo per M5s e Italia Viva di Renzi.

Ultimi sondaggi: Meloni sfiora l'11 per cento

La Lega è al 32,2 per cento, quindici punti percentuali in più del Partito democratico di Nicola Zingaretti, ora al 17,5 (perde mezzo punto). Il Movimento 5 stelle è al 15,7 per cento (cresciuto del +0,2 in sette giorni). Come detto, Fratelli d'Italia è ai massimi storici. Forza Italia e Italia Viva sono entrambe poco sopra il 5 per cento, ma respirano: il trend è positivo pe Renzi e Berlusconi.

Sondaggi, Calenda solo al 3 per cento: Azione non decolla

Tra i partiti "minori" Articolo 1 è al 3,5 per cento. Azione di Calenda è al 3 per cento. Verdi poco sopra al 2 per cento, poche prospettive per Cambiamo di Toti e + Europa. accreditate di un "misero" 1 per cento.

Non si esprime invece il 38 per cento, una percentuale elevatissima e in aumento: segno ulteriore di uno scenario molto instabile.