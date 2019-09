Sondaggi, il nuovo governo ha un problema

Secondo l’ultimo sondaggio realizzato da Ipsos per il 'Corriere della Sera' il gradimento dell’esecutivo resta piuttosto basso: solo il 36% degli intervistati esprime una valutazione positiva sul nuovo governo di Giuseppe Conte contro il 52% di giudizi negativi. Un dato che preoccupa anche perché è noto che le prime settimane che seguono l’insediamento sono quelle della "luna di miele" con l’elettorato.

L’esecutivo giallo-rosso dunque non parte con il vento in poppa. Ed è vero che la politica non si fa solo con i sondaggi, ma è altrettanto vero che governare senza l’apprezzamento degli elettori è ancora più complicato.

Il governo parte in sordina: l'ultimo sondaggio Ipsos

Nando Pagnoncelli fa peraltro notare che "l'indice di gradimento, calcolato escludendo coloro che non si esprimono, è pari a 41 e risulta molto distante da quello del precedente esecutivo gialloverde all'insediamento (60)2 come pure dagli altri esecutivi che si sono succeduti dal 2006 in poi. A fare eccezione è stato il governo Gentiloni che secondo i sondaggi era partito con un indice di gradimento molto basso (35) per poi risalire con il passare dei mesi. Per invertire la rotta Pd e M5s dovranno cercare di litigare poco e lavorare a testa bassa.

Il sondaggio sul governo: per il 45% degli intervistati durerà meno di un anno

Il gradimento per il nuovo governo è alto solo tra gli elettori del Pd (74%) e del M5S (71%), ma una parte consistente delle rispettive basi continua ad essere ostile a questo matrimonio politico. Il 91% degli elettori della Lega dà un giudizio negativo del governo Conte, così come l’83% degli elettori di Fdi-Fi.

Il 45% degli intervistati pensa inoltre che il nuovo governo avrà vita breve e durerà al massimo un anno; il 20% immagina che arrivi a due anni, mentre il 18% è convinto che resterà in carica sino alla fine della legislatura nel 2023.

Solo l'11% vuole un cambio di politica sui migranti

Il provvedimento più atteso dalla maggior parte degli italiani (71%) è una manovra in favore dei ceti deboli, mentre solo l'11% chiede un cambio di politica sui migranti. Abbassare le tasse ai redditi bassi (come il governo sembra intenzionato a fare) potrebbe dunque giovare al gradimento dell’esecutivo, ma un cambio di approccio sul tema dell’immigrazione (chiesto soprattutto dal Pd) ne potrebbe vanificare gli effetti in termini di consenso.