Dai sondaggi una spinta al partito di Conte: "Può puntare al 12 per cento"

Ultimi sondaggi, una boutade di inizio estate oppure una possibilità vera, seppur remota? Al momento è impossibile dirlo. Ma se il premier Giuseppe Conte decidesse di fondare un suo partito potrebbe raggiungere addirittura il 12 per cento. O almeno, è quel che ha riferito Antonio Noto, ceo di Noto Sondaggi, nell’ultima puntata di Cartabianca, il programma di Bianca Berlinguer su Rai 3. Nel dettaglio, un 7 per cento dei consensi proviene dai 5 stelle, il 3 dal Partito democratico e il 2 da altre formazioni politiche.

Sondaggi, il partito di Conte è un'ipotesi credibile?

"Ha contribuito all’idea del ‘partito di Conte’ - dice Noto a Quotidiano.net – l’inconsueta conferenza agli italiani. Un canale di comunicazione un po’, come dire, ‘strano’. Da una parte per parlare a suocera e nuora, cioè ai due alleati di governo. Dall’altra per dare un significato chiaro della sua azione politica agli italiani: io non sono attore passivo rispetto alla forza dirompente di Salvini, ma attivo. Dico la mia. Il che potrebbe tradursi con una idea di fare un partito in proprio".

Prospettiva che lascia il tempo che trova adesso come adesso, perchè Di Maio e Salvini hanno trovato l'accordo per proseguire l'azione di governo, almeno temporaneamente. Ma i rumors prendono quota. Secondo l'agenzia Dire inoltre "una lista, anzi, un partito del presidente Conte c’e’ gia’: [...] ha gia’ un nutrito esercito di contiani, pronti a seguirlo se, in caso di elezioni anticipate, vorra’ affrontare la sfida della candidatura in prima persona".

Sondaggi, per il 42 per cento degli italiani "meglio" tornare alle urne

Secondo un sondaggio di Demopolis per OttoeMezzo, la trasmissione di Lilli Gruber su La7, la maggioranza relativa degli italiani ritiene che si debba tornare alle urne. Alla domanda: "A suo avviso, l'esperienza del Governo M5S-Lega deve proseguire?" il 31 per cento degli interpellati ha risposto "sì, deve andare avanti così". Invece il 20 per cento ritiene che debba esserci un rimpasto di governo. Ma il 42 per cento chiede di aprire la crisi di governo e tornare alle urne. Bassissima la percentuale di indecisi, solo il 7 per cento.