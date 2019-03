Sondaggi, la lontananza dalla Lega che fa male al M5s: "13 punti di distacco"

Lontani nei sondaggi. Lontanissimi. La Lega stacca gli alleati di governo. "Il Movimento 5 stelle rischia di andare sotto al 20 per cento alle Europee, ma i suoi valori non verranno meno" diceva ieri a PiazzaPulita Peter Gomez, del Fatto Quotidiano. Secondo il sondaggio Index Research mandato in onda dalla trasmissione di La7 condotta da Corrado Formigli, il M5s in realtà è ancora ben al di sopra della "soglia psicologica" del 20 per cento. In base alle ultime rilevazioni, è al 21,3 per cento, in calo di circa mezzo punto percentuale in una settimana. Gli alleati di governo della Lega sono stabili invece al 34,6 per cento, una dozzina abbondante di punti percentuali in più rispetto ai pentastellati.

Sondaggi, Lega 13 punti sopra il Movimento 5 stelle

Il Partito democratico sarebbe al 20,1 per cento: anche questo sondaggio Index Research conferma quindi quanto emergeva a inizio settimana dalla rilevazione Swg per il Tg La7. Per la prima volta dalle elezioni politiche dello scorso 4 marzo, i dem superano quota 20 per cento dei consensi. La crescita, probabilmente sulla scia delle primarie e della scelta del nuovo segretario, è stata dell'1,2 per cento in sette giorni. Sostanzialmente stabili invece Forza Italia (9,1 per cento) e Fratelli d'Italia (4,3 per cento): nel centrodestra le gerarchie appaiono molto chiare tra i tre partiti.

Tra i piccoli partiti, nulla di rilevante da segnalare: il 3 per cento appare un miraggio.

Ultimi sondaggi politici: Lega al 34 per cento, M5s al 23 per cento

Sale ancora la Lega nelle stime di voto e raggiunge il 34,4%. Praticamente il doppio rispetto alle elezioni del 4 marzo 2018. Lo rivelano i dati del sondaggio dell'Atlante politico di Demos per 'Repubblica' pubblicati stamattina. Scende, invece, il M5s al 23,2%. Dunque, quasi 10 punti meno. Insieme salgono di oltre 7 punti e raggiungono quasi il 58%. Il Pd, dopo le primarie, ha ripreso quota e ha raggiunto il 19%. Il risultato più alto dopo le elezioni di un anno fa. Forza Italia è al 9,6%, FdI 4,2%.

Per quel che riguarda il gradimento del leader è Matteo Salvini il più 'apprezzato' dagli elettori con quasi il 60% di fiducia. A seguire il premier Giuseppe Conte al 54%, il dato più basso da quando si è insediato lo scorso giugno. Luigi di Maio perde 8 punti rispetto a due mesi fa e registra un 42%. Stesso trend per Alessandro Di Battista, sceso al 29%, 5 punti sopra al fondatore del M5s Beppe Grillo che staziona in fondo alla classifica in compagnia di Matteo Renzi e Silvio Berlusconi. Nicola Zingaretti registra un grado di confidenza rilevante e in crescita: 44%, un punto in più di Paolo Gentiloni.